За защиту куропатских крестов от сноса активистов оштрафовали как «хулиганов» 18.04.2019, 14:31

В Минске судили защитников Куропат.

В суде Минского района прошли административные процессы над активистами, которые 4 апреля добивались прекращения сноса крестов в мемориале жертв сталинизма в Куропатах, передает «Радыё Свабода».

Активиста Филиппа Шаврова суд наказал штрафом в размере 40 базовых величин (1 020 рублей): его признали виновным в «мелком хулиганстве» и «неподчинении милиции».

Штраф в 6 базовых величин (153 рубля) получил Валерий Шавров, которого задержали, когда он снимал на видео снос куропатских крестов.

Штрафом в 10 базовых величин (255 рублей) суд приговорил Михаила Соболевского, который попытался заступиться за активистов во время их задержания.

Процесс над активисткой Ниной Багинской, которая закрывала собой кресты, чтобы защитить их от cноса, перенесли на 26 апреля.

Напомним, 4 апреля власти уничтожили около 100 крестов, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а 13 апреля еще 50.