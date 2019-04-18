Швеция вернула войска на остров Готланд на фоне противостояния с Россией 18.04.2019, 14:41

Страна наращивает свои вооруженные силы, сокращенные после «холодной войны».

Под ледяным дождем одетые в камуфляж шведские солдаты прячутся за штабелем из бревен и направляют свои автоматы в сторону Балтийского моря, сообщает «Голос Америки».

Хотя для молодых новобранцев, служащих на острове Готланд в Балтийском море, это обычная тренировка, они находятся в авангарде усилий Швеции по укреплению ее вооруженных сил в связи с обеспокоенностью Стокгольма по поводу намерений России.

После аннексии Крыма, конфликта в Украине, инцидентов с российскими военными самолетами, которые приближались к шведским, и появления таинственной подводной лодки – предположительно, российской, хотя Москва это отрицает – в районе Стокгольма в 2014 году, Швеция пытается нарастить свою армию, которая была сокращена после окончания «холодной войны».

Скандинавская страна, которая в течение 200 лет не участвовала в войнах, вновь ввела ограниченную службу по призыву в 2017 году, увеличила расходы на оборону и разместила гарнизон на Готланде в январе 2018 года.

Географическое положение Готланда в Балтийском море придает ему большую стратегическую ценность, поскольку владелец острова может контролировать близлежащие воздушные маршруты и морские пути, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Развитие событий в регионе, включая российско-грузинский конфликт в 2008 году, аннексию Крыма в 2014 году и конфликт на востоке Украины побудило Швецию переосмыслить прежние позиции.

«Я не говорю о прямой угрозе Швеции, я говорю о ситуации с безопасностью, которая сегодня хуже, чем 10 лет назад, – заявил Хультквист AFP. – По этой причине мы модернизировали наш национальный военный потенциал».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров давно осуждает «миф о российской угрозе» в Европе и обвиняет западные державы в дестабилизации континента.

Восстановление гарнизона поручено уроженцу острова полковнику Маттиасу Ардину.

Крепко сложенный 50-летний полковник начал свою военную карьеру в гарнизоне в годы «холодной войны», когда неприсоединившаяся к НАТО Швеция с опаской следила за действиями СССР. Шведский флот гонял предполагаемые советские подводные лодки из своих вод, а армия, формировавшася на основе призыва, охраняла границы страны.

После распада Советского Союза Швеция сократила расходы на оборону, расформировала полк на Готланде в 2005 году и продала его казармы.

Но в связи с конфликтом в Украине и ростом напряженности в отношениях между Москвой и ЕС парламент Швеции в 2016 году проголосовал за возвращение военных на остров.

«Мы имеем дело с сильной Россией, которая проявляет гораздо большую военную активность, чем раньше, и мы видим, что происходит в Украине, видим ухудшение обстановки», – сказал Ардин.

Бульдозеры и экскаваторы готовят площадки под новые объекты, где разместятся 282 военнослужащих гарнизона, а также несколько танков и другой бронетехники.

Решение Швеции расширить свое присутствие на Балтике также можно рассматривать как послание, адресованное ее соседям.

НАТО разместило свои войска в странах Балтии и Польше в рамках ответа на российское вмешательство в Украине, и хотя Швеция не является членом альянса, она активизировала сотрудничество с ним, направив свои войска для участия в учениях в Норвегии в ноябре прошлого года.

«Официальная точка зрения состоит в том, что если в Балтийском регионе начнется война, мы все пострадаем», – говорит Роберт Дальсьё из Шведского агентства оборонных исследований.