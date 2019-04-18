Россия запретила ввоз ватников, бюстгальтеров и кастрюль из Украины

Россия запретила ввоз ватников, бюстгальтеров и кастрюль из Украины20
- 18.04.2019, 15:52
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Опубликован полный список украинских товаров, на которые наложен запрет в РФ.
Власти России расширили введенный в 2018 году запрет на поставки в страну товаров украинского производства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, сообщает РБК.
Новое постановление запрещает ввоз в Россию следующих товаров, произведенных на Украине или провозимых через ее территорию:
бюстгальтеры, корсеты, подтяжки и подвязки;
платья, юбки, женские брюки и костюмы;
колготки, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, в том числе компрессионные;
свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты, майки, фуфайки;
обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи, резины или пластмассы, а также детали обуви;
стальная эмалированная посуда;
крепежные изделия;
канаты, проволока, сетка;
трубная продукция;
писчая бумага, картон и ряд других видов бумажной продукции;
коробки, мешки, пакеты и другие виды тары из бумаги и картона.
Кроме того, запрещаются поставки в Россию украинских трубоукладчиков, погрузчиков, бульдозеров и жаток.