Бастунец: Как Сергея Петрухина вообще могли судить за «оскорбление» и «клевету»? 1 18.04.2019, 16:08

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Андрей Бастунец

Фото: БАЖ

Власть видит опасность и в блогерах, и в независимых медиа.

В четверг, 18 апреля, брестского блогера Сергея Петрухина наказали штрафом в размере 360 базовых величин, который он должен выплатить в течение месяца. Palitviazni.info попросил председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца прокомментировать вынесенный приговор блогеру Петрухину.

"Если кто-то не знает, то я напомню, что репортаж Петрухина был построен на высказываниях людей, которые обвиняли милиционеров в избиении, — говорит Бастунец. — Один из этих людей подал заявление о возбуждении уголовного дела против милиционеров, и до сих пор заявление еще не рассмотрено. Если здесь не поставлена окончательная точка, то как вообще могли судить Петрухина за "оскорбление" и "клевету"?

Кроме того, считает глава БАЖ, сам факт уголовного преследования за информационные статьи неправильный, так как такие дела должны рассматриваться в гражданских судах.

"Об уголовное наказание по таким делам вообще не должна идти речь, — добавляет Андрей Бастунец. — Но, как мы видим, это не единственное "дело блогеров" в последнее время. Понятно, что власть видит опасность и в блогерах, и в независимых медиа. Мы помним, как и в прошлом году преследовали журналистов. Природа преследования проста. Власти пытаются сделать зачистку информационного поля перед «выборами», и это очевидно".