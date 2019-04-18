Павла Северинца и еще нескольких активистов оштрафовали за защиту Куропат 3 18.04.2019, 17:07

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Фото: «Радыё Свабода»

Общий штраф - $6018.

18 апреля в суде Минского района в 9 часов утра начались рассмотрения дел защитников Куропат, сообщает правозащитный центр «Весна».

Первым осудили Филиппа Шаврова. Судья А. Колобов признал активиста виновным по двум статьям КоАП - 17.1 «Мелкое хулиганство» и 23.4 «Неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей», и оштрафовал Филиппа Шаврова на 40 базовых величин.

В 10 часов начался процесс над активистом Валерием Рябцевым, он защищал себя сам.

Дело рассматривала судья Анжелика Козлова. Валерия Рябцева обвинили в «мелком хулиганстве» (ст. 17.1 КоАП), которое он якобы совершил 4 апреле в урочище Куропаты. Активист заявлял ходатайство об ознакомлении с материалами дела и о вызове свидетеля.

После перерыва Валерий Рябцев рассказал в суде, что он приехал в Куропаты, чтобы узнать есть ли у организации «Заславль Строй Индустрия» разрешение на снос крестов. Он отметил, что не мог находиться физически в 11.30 в месте составления протокола, как это в нем записано. Валерий Рябцев снимал на телефон задержание людей, но вскоре к нему подскочили сотрудники в штатском, выхватили телефон, удалили видео и сбросили настройки до заводских. Рябцев отмечает, что видел, как сотрудники задерживали активистку Нину Багинскую, Виталия Тригубова. К нему самому подошли молча сзади, выбили телефон, скрутили, бросили в автобус. Кто крутил, активист не видел. После этого его продержали девять часов в милицейском участке и потом отправили на ИВС.

Свидетелем выступил сотрудник ОМОН Виталий Отрасевич. Он утверждает, что техника и кресты были огорожены, Нина Богинская легла на кресте, в это время Рябцев вел съемку на огороженной территории. Когда сотрудники милиции несли Багинскую в спецтранспорт, Рябцев и Соболевский стали препятствовать задержанию. После этого Валерий был задержан, а Соболевский сбежал. Сам Виталий Отрасевич принимал участие в задержании Валерия Рябцева.

Однако активист настаивает, что никакой ограды не было. Он заявил ходатайство о просмотре видео с места происшествия, однако судья отклонила его, так как неизвестно, кто его снимал, а самого Рябцева на нем нет.

Следующим в суд вызван Михаил Соболевский. Он свидетельствует, что точно техника не была ограждена, а сотрудников в форме он не видел. Когда начали задерживать Рябцева он сбежал, так как испугался людей в гражданской одежде.

Судья Анжелика Козлова сочла вину Валерия Рябцева «доказанной» и оштрафовала его на шесть базовых величин.

Дело против самого Михаила Соболевского рассматривал судья Павел Жечко. Его также, как и Валерия Рябцева обвинили в «мелком хулиганстве». Активиста оштрафовали на 10 базовых величин.

В 11 часов начался суд над 72-летней Ниной Багинской. Судил ее Виктор Шевцов. Сама Нина Богинская на суд не явилась. Рассмотрение административного дела по ст. 17.1 КоАП в отношении нее перенесен на 26 апреля.

В 14.00 началось рассмотрение дела в отношении Дмитрия Дашкевича. Его обвиняют по двум статьям - 17.1 и 23.4 КоАП. Дело рассматривает Алексей Кропачев. Свидетелем выступил сотрудник милиции Щербаков. Судья решил, что Дмитрий Дашкевич виноват в предъявленных правонарушениях и оштрафовал его на 50 базовых величин.

В 15 часов начались суды над лидером «Молодого фронта» Денисом Урбановичем и активистом Виталием Тригубовым. Дело Дениса Урбановича рассматривает судья Анжелика Козлова, а Виталия Тригубова - Виктор Шевцов. Обоих также обвиняли по двум статьям КоАП - «мелкое хулиганство» и «неподчинение должностному лицу». Против Виталия Тригубова свидетельствует снова Щербаков.

Судья оштрафовала Виталия Тригубова на 20 базовых величин. Денису Урбановичу суд вынес решение о назначении штрафа в 50 базовых величин.

В суд доставили лидера Белорусской христианской демократии Павла Северинца. Дело против него рассматривал судья Колобов. За 4 апреля на него также составлено два протокола об административных правонарушениях по тем же статьям, как и других защитников Курапат. В зале суда Павел Северинец встретился с женой и сыном, которые приехали его поддержать.

Павел Северинец в суде с женой и сыном. Фото Ивана Мирончика

Напомним, 7 апреля судья Павел Жечко арестовал Павла Северинца на 15 суток.

На этот раз активиста снова признали виновным, однако наказали штрафом в 50 базовых величин.

В 16:30 судья Алексей Кропачев рассмотрел дело в отношении Валентины Яроменок. Женщину обвиняли по ст. 17.1 и 23.4 КоАП. Ее также оштрафовали - на 10 базовых.

Напомним, утром 4 апреля стало известно, что в Куропатах представители Боровлянского специального лесхоза массово сносят кресты. Защитников мемориала, которые возмутились такими действиями, сотрудники милиции начали массово задерживать. Некоторых активистов после содержания в УВД Минского района поместили в изолятор временного содержания.