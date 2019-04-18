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Кремль официально подтвердил: Ким Чен Ын впервые посетит Россию

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  • 18.04.2019, 17:02

Северокорейский диктатор посетит РФ по личному приглашению Путина.

В Кремле официально подтвердили первый визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение в четверг появилось на сайте Кремля.

"По приглашению Владимира Путина глава Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", - говорится в сообщении.


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