Капитан юношеской сборной Беларуси вошел в символическую сборную новичков OHL 18.04.2019, 17:11

Владислав Колячонок

Фото: hockey.by

Белорусский хоккеист выступает за команду «Флинт Файрбердс».

Белорусский защитник Владислав Колячонок вошел в первую символическую сборную новичков хоккейной лиги Онтарио (OHL), сообщает tut.by со ссылкой на ontariohockeyleague.com.

Голосование за кандидатов в символическую сборную лиги проводилось среди генеральных менеджеров команд.

Первоначально за игроков голосовали по амплуа в их конференциях. За первое место начислялось 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1. Игроки, получившие наибольшее количество голосов в каждом амплуа, вошли в итоговый бюллетень, который затем был разослан всем 20 командам.

17-летний Владислав Колячонок нынешний сезон в хоккейной лиге Онтарио начинал в команде «Лондон Найтс», где сыграл всего 1 матч и заработал 1 (0+1) результативный балл. Затем белорус перебрался в «Флинт Файрбердс», где в 53 поединках набрал 29 (4+25) очков, при 44 минутах штрафа и показателе полезности «-23».