Диетолог объяснила, каких полезных продуктов мы едим слишком мало 2 18.04.2019, 17:23

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Всемирная организация здравоохранения призывает увеличивать их потребление хотя бы до 400 граммов ежедневно.

Каких полезных продуктов мы едим слишком мало, объясняет tut.by диетолог и врач Виктория Болбат.

— Это овощи и фрукты. Почему-то у нас принято впадать в крайности: или человек становится веганом, или он мясоед. И мясо — на завтрак, обед и ужин. Среднего не дано. Иногда в ответ на вопрос: «Сколько вы едите овощей и фруктов в день?» — я вижу лишь округленные глаза. Ответ: «Ну, яблоко… Раз в неделю, может». А некоторые просто говорят: «Овощи и фрукты не предлагать, я их не люблю, и у меня от них метеоризм».

Между тем именно свежие овощи и фрукты способствуют нормальной работе ЖКТ, выведению лишнего холестерина, обогащают организм важными витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Свежие овощи и фрукты ежедневно — это профилактика рака кишечника, атеросклероза, инсультов, инфарктов, тромбоэмболий и сахарного диабета 2 типа. Всемирная организация здравоохранения призывает увеличивать их потребление хотя бы до 400 граммов ежедневно.

Однако людям, работающим на снижение веса и следящим за своей фигурой, стоит быть внимательней: углеводы, содержащиеся в сладких фруктах, относятся к простым сахарам и могут влиять на углеводный обмен и нарушать его при чрезмерном их употреблении. С другой стороны, фрукты — это прекрасная альтернатива любым сладостям: ведь здесь, помимо простых сахаров, есть много воды, клетчатка, витамины и минералы.

Чтобы увеличить потребление овощей и фруктов, предлагаю включать разные овощи в каждый прием пищи, экспериментировать с разными блюдами и сочетаниями. А фруктовый салат, заправленный натуральным йогуртом — это просто идеальное лакомство для сладкоежек!