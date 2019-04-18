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Российского писателя Дмитрия Быкова перевезут для лечения в Москву

  • 18.04.2019, 17:55
Дмитрий Быков

Состояние писателя по-прежнему тяжелое.

Медики сегодня перевозят в Москву российского писателя Дмитрия Быкова, который в тяжелом состоянии находится в реанимации в Уфе. Об этом в комментарии ТАСС сообщил и.о. министра здравоохранения Башкортостанa Максим Забелин, пишет "Гордон".

Ранее о таком решении, принятом на консилиуме уфимских врачей при участии московской бригады и поддержке минздрава РФ, в своем Twitter рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

В комментарии агентству городских новостей "Москва" супруга Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что состояние писателя по-прежнему тяжелое.


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