Российского писателя Дмитрия Быкова перевезут для лечения в Москву 18.04.2019, 17:55

Дмитрий Быков

Состояние писателя по-прежнему тяжелое.

Медики сегодня перевозят в Москву российского писателя Дмитрия Быкова, который в тяжелом состоянии находится в реанимации в Уфе. Об этом в комментарии ТАСС сообщил и.о. министра здравоохранения Башкортостанa Максим Забелин, пишет "Гордон".

Ранее о таком решении, принятом на консилиуме уфимских врачей при участии московской бригады и поддержке минздрава РФ, в своем Twitter рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику — Алексей Венедиктов (@aavst) 18 апреля 2019 г.

В комментарии агентству городских новостей "Москва" супруга Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что состояние писателя по-прежнему тяжелое.