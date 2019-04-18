Мухтар Аблязов: Режим Назарбаева может пасть еще до конца 2019 года 2 18.04.2019, 18:06

МУХТАР АБЛЯЗОВ

Оппозиция готовит ненасильственную революцию в Казахстане.

Гражданам Казахстана надоела диктатура. Для смены власти оппозиция готовит ненасильственный переворот, заявил в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger (перевод - «Реалист») экс-министр энергетики, индустрии и торговли, лидер оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов. Сейчас политик проживает во Франции. Задачей своего движения о считает мобилизацию казахстанцев и проведение массовых уличных акций протеста. По его словам, Нурсултан Назарбаев владеет и контролирует активы на сумму в $200 млрд.

"Во всех городах и районах Казахстана у нас есть союзники. Они готовы организовывать демонстрации на местах. По моей оценке, диктатуры больше не хотят 90% населения. У нас нет задачи вывести всех этих людей на улицы. Для победы над режимом достаточно, чтобы в акциях протеста приняли участие 3-5% населения. В Армении, Грузии и на Украине людям удалось добиться смены режима с помощью массовых демонстраций. Таким же образом это произойдет и в Казахстане. Режим развалится как карточный домик. Режим Назарбаева может рухнуть еще до конца года", – заявил Аблязов.

Лидер движения "Демократический выбор Казахстана" говорит о полном доминировании оппозиции в социальных сетях. На это власть отвечает лишь попытками ограничить доступ в интернет, блокирует сайты и группы в социальных сетях. "В конце 2016 года я начал политическое наступление в социальных сетях. В наших чатах Telegram участвуют в сотни тысяч людей. На Youtube мои последние видео набрали более миллиона просмотров. Это замечательно для страны с 18-миллионным населением", – пояснил политик. Он добавил, что решающим фактором для победы над системой станет давление людей на улицах.

Аблязов считает, что Назарбаев оставил после себя вакуум власти, который представляет опасность для его клана. С этим связано и решение о переносе даты выборов президента Казахстана с апреля 2020 года на 9 июня 2019 года.

В случае свержения власти Аблязов предлагает создать переходное правительство сроком на полгода, которое готов сам возглавить. За это время он планирует создать новые партии и провести свободные выборы в стране. Оппозиционер уверен, что "Казахстану нужно демократически избранное правительство, а не всесильный президент".