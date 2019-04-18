Билеты на дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе распроданы 3 18.04.2019, 18:15

На дебаты придут до 60 тысяч человек.

Билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского распроданы, сообщается на сайте мероприятия.

«К сожалению, все билеты уже проданы», — говорится в сообщении. Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве начнутся в 19:00 в пятницу, 19 апреля.

Зеленский сообщил о начале распространения бесплатных билетов на дебаты 16 апреля. Представитель штаба актера Дмитрий Разумков говорил, что у штабов кандидатов была идея потратить вырученные от продажи билетов средства на благотворительность, однако украинское законодательство это запрещает. По его словам, дебаты обойдутся в 6–8 млн грн, затраты на их проведение возьмут на себя кандидаты. По оценкам главы МВД Украины Арсена Авакова на дебаты придут до 60 тыс. человек.