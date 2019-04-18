Доклад Мюллера: были ли у Трампа связи с Москвой? 18.04.2019, 18:29

Доклад по итогам «российского расследования» направлен Конгрессу.

Минюст передал отредактированную версию доклада Конгрессу на СD-дисках, также документ опубликовали на сайте спецпрокурора. На пресс-конференции, которую за два часа до публикации доклада дал глава минюста генпрокурор Уильям Барр, он еще раз объявил об уже ранее сделанных выводах расследования: сговора Трампа с Кремлем не было, а вмешательство России в выборы 2016 года было, пишет ВВС.

Расследование, целью которого было установить, договаривался ли Дональд Трамп или его команда с Москвой о поддержке его кандидатуры на выборах 2016 года, продолжалось последние два года. Все это время демократы пугали именем руководителя расследования, спецпрокурора Роберта Мюллера, республиканцев и Белый дом, а Трамп выкрикивал свое фирменное "Сговора не было!"

В конце марта Мюллер передал свои выводы главе минюста, генпрокурору Уильяму Барру. Тот уложил 400 страниц отчета на четырех страницах. Из пересказа Барра выяснилось, что следов сговора Трампа или его команды или вообще каких-либо американцев с Кремлем команда Мюллера на нашла. В то же время спецпрокурор зафиксировал попытки России вмешаться в американские выборы.

Демократы остались недовольны - в особенности тем, что генпрокурор сам сделал вывод о том, что Трамп не препятствовал правосудию. Мюллер не смог определить, совершил ли Трамп такое преступление, например, уволив главу ФБР Джеймса Коми, который и начинал "русское расследование".

Барр же, изучив представленные доказательства, решил, что для обвинений их недостаточно. На пресс-конференции он сказал, что спецпрокурор зафиксировал и изучал 10 эпизодов возможного препятствования правосудию со стороны президента, но ни в одном случае Мюллер не предъявил обвинений. Барр также признался, что у них со спецпрокурором разошлись представления о том, что является препятствованием правосудию.

Барра демократы обвинили в предвзятости. Они потребовали предоставить им для изучения доклад Мюллера целиком. Спустя почти месяц после завершения расследования это все-таки произошло.

Что выяснилось из доклада?

Генпрокурор заявил, что часть информации в публикуемом докладе зацензурирована, но небольшая группа демократов и республиканцев в Конгрессе получит версию с минимальным количеством скрытой информации. На пресс-конференции Барр поблагодарил Мюллера за работу и напомнил, что основной целью расследования было проверить, координировался ли кто-то из предвыборного штаба Трампа с Москвой. Самого спецпрокурора на пресс-конференции не было.

Барр отметил, что ни один американец не вступал в сговор с "российскими деятелями", которые пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года.

"Все американцы разделяют мои опасения по поводу российских попыток вмешаться в выборы, - сказал Барр, выступая перед журналистами. - [Но] спецпрокурор не нашел улик, подтверждающих, что кто-либо из американцев вступал в сговор [c Россией]".

В то же время, согласно выводам расследования, "связанные с Россией люди" предлагали помощь Трампу, а российская "фабрика троллей" провела кампании в соцсетях с целью посеять рознь в обществе. "Фабрика", работавшая через юридическое лицо "Агентство интернет-исследований" - проект близкого к Путину бизнесмена Евгения Пригожина (он отрицает причастность к ней, а Путин отвергает информацию о его дружбе с Пригожиным). В свою очередь, российская военная разведка (Главное управление Генштаба, более известно как ГРУ) взломала сервера Демпартии США и помогла распространить электронную переписку руководства штаба Хиллари Клинтон. На пресс-конференции Барр напомнил, что через хакера Guccifer 2.0 ГРУ передала массив писем из взломанной почты демократов организации Wikileaks, которая в дальнейшем ее опубликовала. Россия все обвинения отвергает.

Как отреагировал Трамп?

Все утро четверга президент писал в Твиттер о том, что расследование - "величайшая политическая фальшивка всех времен", и "преследованием президента". Позднее он выложил в блог картинку с надписью "Игра окончена" в стилистике сериала "Игра престолов". Компания HBO, которой принадлежат права на сериал уже просила Трампа перестать использовать символику "Игры престолов" в политических целях, Трамп это делает не впервые.

Генпрокурор на пресс-конференции подтвердил, что доклад до публикации полказали юристам Трампа, те пообещали уже в четверг подготовить свой ответ на имеющиеся в докладе подозрения в том, что Трамп препятствовал правосудию.

Как отреагировали демократы?

Председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер еще вечером в среду обвинил генпрокурора в том, что тот ведет медиа-кампанию в интересах президента, устраивая пресс-конференцию до публикации доклада. А спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер уже пообещали добиваться вызова Мюллера в Конгресс на слушания для дачи показаний.

В четверг утром Надлер опубликовал письмо спецпрокурору, в котором просит его явиться на слушания в юридический комитет "как можно скорее", установив Мюллеру дедлайн до 23 мая. Барр на пресс-конференции сказал что не возражает, спецпрокурор пока на приглашение не ответил.

Еще один повод недовольства для оппозиции - время, которое Барр выбрал для публикации доклада. В США близятся Пасха и выходные, Конгресс на этой неделе заседания не проводит, а спикер палаты представителей и вовсе уехала с визитом в Европу.

Кто фигурировал в расследовании Мюллера?

Два года работы спецпрокурора вылились в различные обвинения 34 гражданам, в том числе шестерым людям из ближайшего окружения Трампа. Например, его адвокат и фиксер Майкл Коэн получил три года тюрьмы. Нью-йоркский юрист проработал на Трампа почти 10 лет, говорил, что готов "получить пулю" за него, а в итоге дал на президента обличительные показания на слушаниях в конгрессе и назвал работу с ним ошибкой всей своей жизни

В ходе расследования выяснилось, что Коэн нарушил избирательное законодательство - расплатился деньгами Трампа за молчание двух порнозвезд, которые во время кампании 2016 года хотели публично рассказать о своих, якобы имевших место, сексуальных отношениях с тогда еще бизнесменом-кандидатом.

Намного жестче суд обошелся с политтехнологом Трампа Полом Манафортом: ему дали в общей сложности 7 лет и пять месяцев тюрьмы за уход от налогов и работу на экс-президента Украины Виктора Януковича без регистрации иностранным агентом.

В то же время никто их фигурантов расследования не получил обвинений в сговоре с Кремлем. Однако Мюллер заочно предъявил обвинения 12 гражданам России, которых власти США считают сотрудниками российской разведки, а также 13 сотрудникам "фабрики троллей" - их обвиняют во вмешательстве в американские выборы.