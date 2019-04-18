Белорусская авиация попала под пристальное внимание Еврокомиссии 5 18.04.2019, 18:40

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Беларусь попала в список авиакомпаний, не соответствующих международным стандартам безопасности.

Еврокомиссия сообщила о том, что регуляторы гражданской авиации Доминиканской Республики и Беларуси стали объектами повышенного внимания из-за признаков ослабления надзора за безопасностью полетов, передает belmir.by.

Об этом сказано на сайте данного высшего органа исполнительной власти Евросоюза. А именно: в комментарии к обновленному 16 апреля списку авиакомпаний, не соответствующих международным стандартам безопасности, с запретом на деятельность в ЕС.

В комментарии поясняется также, что с этой даты в указанный список попали все перевозчики из Молдовы за исключением Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo. И наоборот, из него оказались вычеркнуты ангольские TAAG Angola Airlines и Heli Malongo.

Всего же с учетом последних изменений перечня под запретом осуществления полетов в небе Евросоюза находятся 120 авиакомпаний – в том числе, например, из Кыргызстана. Еще 4 перевозчика имеют частичное ограничение.