Настоятель Нотр-Дама предложил построить рядом с ним временный собор 3 18.04.2019, 19:08

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

По его словам, такой поступок имел бы символическое значение.

Настоятель собора Парижской Богоматери Патри Шове в интервью французскому телеканалу CNews предложил возвести временный деревянный собор на площади рядом с пережившим пожар зданием Нотр-Дама, передает РБК.

По его словам, в этот временный собор тогда могли бы приходить верующие и туристы.

«Мы не можем просто сказать, что Нотр-Дам закроют на пять лет и на этом все, — сказал Шове. — Я задаюсь вопросом, не можем ли мы построить временный собор?» «Я бы хотел, чтобы это место было красивым... немного символичным и привлекательным», — добавил он.

По словам Шове, эту идею также поддержала мэр Парижа Анна Идальго, которая согласилась выделить часть площади перед сгоревшим Нотр-Дамом для временного собора.

Ранее Шове говорил, что Нотр-Дам будет закрыт для посетителей в течение пяти-шести лет, а президент Франции Эмманюэль Макрон призывал за это время закончить его ремонт.

Макрон также объявил о международной фандрайзинговой кампании. По данным RTL, за полтора дня на восстановление собора собрали €1 млрд пожертвований.

Пожар начался в Нотр-Дам-де-Пари вечером 15 апреля, на то, чтобы потушить собор, потребовалось более 12 часов. Во время пожара у Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпиль и провалилась крыша, однако большинство реликвий удалось спасти.

Правоохранительные органы считают, что причиной пожара стало короткое замыкание.