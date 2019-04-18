Мутки со статистикой 2 Телеграм-канал «Мысли-НеМысли»

18.04.2019, 19:21

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Реальные доходы россиян упали и при новой методике расчета.

Росстат впервые опубликовал данные по реальным доходам населения, рассчитанные по новой методике. И там все очень печально.

По итогам первого квартала доходы рухнули на 2,3%. В среднем доходы россиян составили 29,920 тыс. рублей. Упрощенные показатель "реальных денежных доходов" населения, то есть без вычитания обязательных платежей, упал на 2%. Вот теперь, кажется, понятна откровенность Медведева накануне: скрывать проблемы, которые напрямую касаются россиян, становится все сложнее.

Но намного интереснее то, что новая "намного более качественная" методика, которая дает "более глубокие, более обоснованные результаты" позволила добиться роста реальных доходов в 2018 г. на 0,1%, вместо падения на 0,1%. Хоть чуть-чуть, но добились своего, да? Если сомнения относительно правильного пересмотра данных в сторону улучшения и были, то результаты труда Малкова их рассеяли. Что, впрочем, вполне логично, никто бы не стал внезапно изменять методику в срочном порядке, если до этого она годами никого не волновала.

Теперь у нас официально доходы не падали 5 лет подряд, осталось дождаться пересмотра данных за 2013-2017 гг., и там явно будут сюрпризы.

Пока подопечные Орешкина мутят свои мутки с официальной статистикой, россияне по-прежнему живут хуже, чем им хотелось даже для "нормальной" жизни, не говоря уже о счастливой.

P.S. Интересно, а ждут ли нас аномалии по квартальным данным, которые затем приведут к росту по итогам 2019 года? МЭР, напомним, ждет роста на 1%, так что тут есть над чем работать.

Телеграм-канал «Мысли-НеМысли»