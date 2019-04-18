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Найденную в Украине надгробную плиту Яна Барщевского передали храму

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  • 18.04.2019, 19:29
  • 1,158
ФОто: svaboda.org

Находка надгробной плиты стала настоящей сенсацией для белорусов.

Найденную в Украине надгробную плиту известного белорусско-польского писателя XIX века Яна Барщевского (1794 — 1851) передали на хранение местному римско-католическому костёлу, информирует “Радые Свабода”. Её нашел на своем дворе житель поселка Чудново Житомирской области, когда копал траншею. Чугунная плита длительное время лежала, пока не стёрлась ржавчина и не стала видна надпись. Мужчина передал находку Союзу поляков, а тот — костёлу.

Было известно, что Ян Барщевский, один из зачинателей белорусской литературы, автор произведения "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах", в последние годы жизни жил в Чуднове. Но находка надгробной плиты стала настоящей сенсацией. Собираются средства на реставрацию, после которой решат, где же её установят (скорее всего около храма). Местные власти собираются пригласить на мероприятие представителей из Беларуси и Польши.


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