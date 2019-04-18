Президентские выборы в Литве: тройка лидеров 2 18.04.2019, 19:33

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Кому литовцы отдают свое предпочтение на выборах президента.

Через три недели в Литве пройдут президентские выборы. На высшую государственную должность претендуют девять кандидатов. Даля Грибаускайте после двух сроков не может снова баллотироваться.

Вместе с тем уже давно определилась тройка лидеров. На первом месте остается Гитанас Науседа (27,9%, в феврале — 28,2%). На втором месте Ингрида Шимоните — соответственно 24,8% и 22,1%, на третьем — Саулюс Сквернялис (14,5%, в феврале — 15,3%), передает Delfi.

Писатель, бронзовый призер Олимпийских игр в плавании в 1976 г. Арвидас Юозайтис идет четвертым (5%, в феврале — 4,8%). У социал-демократа Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса — 4,2%, а в феврале — 3% респондентов.

Первый тур выборов пройдет 12 мая. Второй тур — 26 мая.