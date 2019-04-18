Белорусские хоккеисты обыграли чехов на юниорском чемпионате мира

Белорусские хоккеисты обыграли чехов на юниорском чемпионате мира2
- 18.04.2019, 19:38
19 апреля белорусы сразятся с действующими чемпионами мира — командой Финляндии.
Юниорская сборная Беларуси (U-18) обыграла сверстников из Чехии на старте чемпионата мира в элитном дивизионе — 4:3, передает pressball.by.
ЧЕХИЯ (U-18) — БЕЛАРУСЬ (U-18) — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
ЧЕХИЯ: Беднар (40.00), Парик; Кубичек — Кучерик, Мужик — Прикрыл — Ланг; Гаш — Млчак, Пшеничка — Баринка — Теплы; Волраб — Рутар, Рашка — Петерек — Томан; Мышак, Рыхловски, Найман, Коффер.
БЕЛАРУСЬ: Колосов; П.Денисов — Паливко, Оксентюк — Усов — Буяльский; Козорез — Колячонок (к), Кузнецов — Пинчук — Демченко; Волченков — Седов, Онуфриюк — Кришталь — Антошков; Качеловский — Д.Мартынок — Пальчик; Федоренчик, Белов.
ШАЙБЫ: 0:1 — Оксентюк (Усов, 0.12). 0:2 — Колячонок (17.52 — бол.). 1:2 — Хас (Теплы, 23.21 — бол.). 2:2 — Млчак (26.30). 2:3 — Буяльский (Оксентюк, Усов, 29.43). 2:4 — Белов (Кузнецов, Пинчук, 37.19 — бол.). 3:4 — Коффер (Томан, 52.40).
Группа "А": Беларусь — 3 (1 матч), Финляндия — 0 (0), Швейцария — 0 (0), Канада — 0 (0), Чехия — 0 (1).
19 апреля белорусы сразятся с действующими чемпионами мира — командой Финляндии.