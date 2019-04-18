Павел Северинец встретился с женой и сыном... в суде 6 18.04.2019, 19:41

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Фото Ивана Мирончика

Его туда привезли из тюрьмы на Окрестина.

18 апреля в суде Минского района в 9 часов утра начались рассмотрения дел защитников Куропат.

В суд доставили лидера Белорусской христианской демократии Павла Северинца. Дело против него рассматривал судья Колобов.

За 4 апреля на него также составлено два протокола об административных правонарушениях по тем же статьям, как и других защитников Куропат.

В зале суда Павел Северинец встретился с женой Ольгой и сыном, которые приехали его поддержать.