Павел Северинец встретился с женой и сыном... в суде

Павел Северинец встретился с женой и сыном... в суде6
- 18.04.2019, 19:41
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Его туда привезли из тюрьмы на Окрестина.
18 апреля в суде Минского района в 9 часов утра начались рассмотрения дел защитников Куропат.
В суд доставили лидера Белорусской христианской демократии Павла Северинца. Дело против него рассматривал судья Колобов.
За 4 апреля на него также составлено два протокола об административных правонарушениях по тем же статьям, как и других защитников Куропат.
В зале суда Павел Северинец встретился с женой Ольгой и сыном, которые приехали его поддержать.