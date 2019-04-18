Литература против пропаганды Aлина Витухновская

18.04.2019, 19:51

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Дмитрий Быков

Литература продолжит жизнь в веках, а пропагандистские мокрицы — канут в небытие.

Дмитрий Быков находится в уфимской больнице в связи с подозрением на инсульт. Ему стало плохо еще накануне, в самолёте. Я считаю, что причиной этого послужила травля со стороны пропагандистских СМИ, подозревающих писателя ни много, ни мало — в "реабилитации нацизма".

Мы имеем дело с абсурдным истеричным передергиванием и откровенным хамством. Канал "Россия 24" не только занял обвинительно-нравоучительную позицию в духе советских парткомов, но и призвал в качестве "экспертов" откровенных стукачей и гопоту с деформированными лицами. Это уровень хейтеров из соцсети "Вконтакте"! В любой нормальной стране есть понятие социальных статусов и следующей из них иерархии. В нынешней России эта иерархия грубо и цинично попрана.

Я желаю Дмитрию Быкову крепкого здоровья и железного терпения. Русская литература продолжит жизнь в веках, а пропагандистские мокрицы — канут в небытие.

Aлина Витухновская, Facebook