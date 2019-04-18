Налог на добычу нефти и калийной соли будет взиматься в белорусских рублях 18.04.2019, 20:14

Соответствующий указ подписал Лукашенко.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ N151, которым совершенствуются правовые отношения в сфере налогового законодательства, сообщили interfax.by в пресс-службе диктатора.

“Для дальнейшей дедолларизации экономики документом предусматривается уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной в белорусских рублях, а не в иностранной валюте”, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, указом предусмотрена поэтапная отмена механизма ограничения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров. “Это позволит плательщикам на более раннем этапе принимать к вычету налог на добавленную стоимость и таким образом пополнять оборотные средства”, - подчеркнули в пресс-службе.

Также документом самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.