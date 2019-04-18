Россияне хотели через Манафорта предложить Трампу «мирный план» по Донбассу с автономией во главе с Януковичем 4 18.04.2019, 20:21

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Пол Манафорт

Об этом говорится в докладе Мюллера.

"Мирный план", который предлагал руководителю кампании Трампа Полу Манафорту российский разведчик Константин Килимник, предусматривал создание на Востоке Украины "автономной республики" во главе с беглым президентом Виктором Януковичем.

Об этом говорится в опубликованном в четверг, 18 апреля, полном тексте доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Манафорт и Килимник обсуждали (2 августа 2016 года - ред.) План решения политических проблем в Украине, который предусматривал создание "автономной республики" в индустриальном регионе на востоке Украины, Донбассе, и избрание изгнанного в 2014 году украинского президента Януковича главой этой "республики" , - говорится в отчете.

Как отмечается, Манафорт впоследствии признал, что план "предусматривал" неформальный "способ для России контролировать Восток Украины". Он убеждал следствие, что Килимник хотел, чтобы он помог донести "мирный план" до Дональда Трампа, но Манафорт, по его словам, "завершил разговор и назвал этот план "ненормальным".

Бывший руководитель кампании Трампа признал, что позже Килимник прислал еще одно электронное письмо, уже 8 декабря 2016 г., то есть после избрания Трампа, вновь ставя вопрос про "мирный план". Кроме того, на встречах в январе и феврале 2017 года российский разведчик продолжал поднимать тему "мирного плана", утверждал Манафорт.

В докладе отмечается, что представлению этого "плана" предшествовала встреча Килимника с Януковичем в Москве 28 июля 2016 г., которая длилась около 5 часов. Об этой встрече российский разведчик рассказывал Манафорту.

Напоминаем, 18 апреля Министерство юстиции США выложило в открытом доступе все материалы расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США.