Кирилл Кириленко: На базе «Штутгарта» висит фотография Глеба. Его помнят 18.04.2019, 20:29

Алекандр Глеб

Форвард БАТЭ рассказал о своем пребывании в лагере немецкого «Штутгарта».

Форвард борисовского БАТЭ Кирилл Кириленко рассказал о своем пребывании в лагере немецкого "Штутгарта", в котором свои лучшие футбольные годы провел его соотечественник Александр Глеб.

- Завершая тему Германии и, в частности, "Штутгарта", скажи, в этом клубе как-то вспоминают об Александре Глебе?

- Да, на базе висит его фотография. Сашу, конечно, помнят. Но не могу сказать, что о Глебе там все говорят, пусть он и принес немало пользы клубу. Все-таки уже много времени прошло с тех пор, как он играл за "Штутгарт". На слуху больше футболисты, которые сейчас выступают за клуб.

- В 2018 году ты ездил на просмотр уже в голландский "ПСВ". Заметил отличия от немецкого быта, порядка, подхода к работе?

- Кардинальных отличий не было, "ПСВ" чем-то напоминал "Штутгарт". Также налажена дисциплина, порядок. И все ребята, что очень бросалось в глаза, хотят играть в футбол и мечтают добиться в спорте многого, — передает слова Кириленко footbik.by.