Сторонников Порошенко и Зеленского планируют разделить на стадионе 11 18.04.2019, 20:33

Соответствующие меры предусматриваются, чтобы не было драк.

Сторонников кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского во время дебатов на НСК Олимпийский из соображений безопасности разместят в разных зонах.

Об этом на брифинге в четверг, 18 апреля, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщает Укринформ.

"По последним договоренностям о проведении самих дебатов и размещении сторонников одной и другой стороны, из последних согласований, насколько у нас есть информация, они все же будут разделены", - подчеркнул Шкиряк.

В свою очередь советник министра внутренних дел Иван Варченко попросил команды Порошенко и Зеленского предупредить своих сторонников о недопустимости применения силы во время дебатов.

"Дебаты - это интеллектуальный поединок, а не большая драка на стадионе. Настраивайте своих сторонников быть законопослушными, толерантными друг к другу, чтобы, наконец, получить удовольствие от действия", - сказал Варченко.

МВД Украины ожидает, что на НСК Олимпийский будут присутствовать около 60 тысяч граждан. За правопорядком будут следить 10 тысяч правоохранителей.

Напомним, что 16 апреля команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение об аренде площади с НСК Олимпийский на 19 апреля. Дебаты начнутся в 19:00.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Украинцы будут выбирать между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

По данным последних опросов, Зеленского готовы поддержать 73% украинцев, а Порошенко - 23%.