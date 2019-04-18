Все, что известно о дебатах Зеленский – Порошенко на стадионе 3 18.04.2019, 20:43

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Зеленский и Порошенко впервые за все время президентской гонки встретятся публично.

Издание "Гордон" подготовило краткую инструкцию, как попасть на мероприятие, какие меры безопасности будут приняты, какие улицы столицы будут перекрыты и где можно будет посмотреть дебаты в онлайн-режиме.

ГДЕ, КОГДА, ВО СКОЛЬКО?

Победители первого тура президентских выборов – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19.00. Стадион рассчитан на 70 050 мест и находится по адресу ул. Большая Васильковская, 55 (станция метро "Олимпийская").

Строго говоря, это не дебаты в юридическом смысле, а выступления кандидатов, поскольку формат дебатов строго регламентируется законом Украины "О выборах", где, в частности, выделяется ограниченное время на вопросы и ответы, а также площадка проведения – Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Какой регламент согласован двумя штабами на стадионных дебатах и кто будет ведущим – пока неизвестно.

КАК ПОПАСТЬ НА СТАДИОН?

Согласно информации главы правления НОТУ Зураба Аласании, который присутствовал на совещании в МВД по поводу проведения дебатов на "Олимпийском", штаб Зеленского и штаб Порошенко пока договорились о следующем:

будет две сцены;

трибуны делят не вдоль, а поперек;

символику партий не используют;

артистов с песнями запускают по очереди;

билеты делят пополам и распространяют каждый свои.

Свою часть билетов штаб Зеленского начал бесплатно распространять поздно вечером 16 апреля через сайт debaty2019.org.ua. "Бронируйте немедленно! Получайте электронный билет на почту. На одного человека можно зарегистрировать только два бесплатных билета", – говорилось в сообщении на официальной Facebook-странице "Команда Зеленського".

Через некоторое время сайт завис, а на официальном интернет-ресурсе Зеленского появилось сообщение: "Менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты люди забронировали 12 000 мест. Для билетного сервиса это историческая нагрузка, поэтому в его работе возможны перебои. Просим отнестись к этому с пониманием". На данный момент заказать билеты уже невозможно: "К сожалению, все билеты уже проданы. Спасибо, что интересуетесь мероприятием!"

В штабе Порошенко всем желающим попасть на стадион предлагают пройти предварительную регистрацию и заполнить анкету, в которой необходимо указать ФИО, контактный телефон и из какого региона будете добираться. "Для желающих поддержать нашего кандидата будут организованы бесплатные автобусы из регионов", – говорится на официальной Facebook-странице мероприятия, созданной штабом Порошенко.

ЧТО НА РАЗОГРЕВ?

Штаб Зеленского сообщает, что вход на стадион "Олимпийский" будет открыт с 16.00, а через час "начало программы перед главным событием страны этой весны".

В день распространения билетов на дебаты гражданская сеть "Опора" сообщила, что в Голованевском районе Кировоградской области представители Зеленского предлагали бесплатно посетить концерт на "Олимпийском" с участием "популярных звезд украинской эстрады". В "Опоре" отметили, что среди артистов, которые должны выступить на концерте, – Ольга Полякова и Dzidzio. Позже и продюсер Поляковой, и пресс-служба Dzidzio опровергли информацию о своем выступлении 19 апреля в Киеве.

Редакция "Гордон" связалась со штабом Зеленского, но там сообщили, что не могут пока озвучить информацию, что за программа будет перед началом дебатов, и попросили дождаться сообщений на своих официальных ресурсах.

Штаб Порошенко сообщает, что вход на стадион будет открыт с 16.30 "по спискам и удостоверениям личности". Что планирует команда действующего президента в промежутке между этим временем и началом дебатов – неизвестно, со штабом Порошенко нашей редакции не удалось связаться.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По сообщению Национальной полиции, с 18 апреля для обеспечения порядка и безопасности проведения второго тура выборов правоохранители перешли на усиленный режим работы. Глава МВД Украины Арсен Аваков уточнил, что, по предварительным данным, на "Олимпийский" прибудет до 60 тысяч зрителей, а для обеспечения общественного порядка на стадионе привлекут до 10 тысяч правоохранителей.

"Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания к безопасности. Кроме того, будет заполнена вся фан-зона. Мы будем безопасно размещать потоки людей. Конечно, будет проверка на металлоискателях и осмотр. И я прошу всех с пониманием отнестись к мерам безопасности", – подчеркнул Аваков.

Штаб Порошенко попросил своих сторонников не брать "атрибутики спортивных соревнований. Никаких файеров, дудок, барабанов и тому подобного".

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире одного из телеканалов попросил всех ответственно отнестись к мерам безопасности на "Олимпийском": "Пожалуйста, все, кто сможет и захочет туда прийти, ни в коем случае не берите с собой ничего, что может быть использовано как оружие, даже если оно легально, к примеру газовые баллончики, ножи, метательные предметы. Также ничего, что может быть использовано как пиротехника".

Кроме того, в день проведения дебатов с 10.00 до 22.00 будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к стадиону "Олимпийский".

ГДЕ БУДЕТ ТРАНСЛЯЦИЯ?

Большинство украинских телеканалов уже заявили, что будут транслировать в прямом эфире дебаты на стадионе. Кроме того, будет прямая трансляция на YouTube-платформе.