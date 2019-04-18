Гомельчане получили квитанцию за газ почти на 1 500 долларов 1 18.04.2019, 20:57

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Фото: tut.by

В неприятную ситуацию попала многодетная семья.

В Гомеле у хозяев частного дома вышел из строя газовый счетчик, но они об этом не догадывались, пока не пришел контролер из горгаза. В результате многодетной семье выставили к оплате сначала 3 тыс. рублей, потом — 470. В неприятную ситуацию можно было не попасть, если соблюдать несколько правил, пишет tut.by.

Фото: tut.by

В дом Мочкиных (фамилия изменена) работники «Гомельгаза», как и в любой другой, приходили сверять показания примерно раз в год. И никогда, со слов хозяина, у проверяющих никаких вопросов не возникало. В марте снова пришла контролер: сравнила цифры на счетчике с последними квитанциями и установила, что они существенно разнятся (причем в сторону переплаты абонентом). Сотрудники газоснабжающей организации составили акт о безучетном потреблении газа, счетчик отправили на поверку — и выставили Мочкиным к оплате астрономическую сумму.

Фото: tut.by

— Насчитали задолженность в размере 3065 рублей. Объяснили, что эту сумму они начислили с даты последнего достоверного снятия и регистрации показаний прибора — (это май 2018) до даты составления акта о безучетном потреблении. Мол, счетчик не работал и сколько он не работал — неизвестно, поэтому и было решено взять оплату за весь период. Перерасчет сделали по ценам на газ, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, — рассказывает Игорь.

Позже по результатам проведения метрологической поверки счетчик признали неисправным. Причина: основная относительная погрешность превышает допустимое значение на 36,94%. Пришли к выводу, что абонент самостоятельно не мог выявить неисправность, и Мочкиным произвели перерасчет. На этот раз сумму к выплате уменьшили до 470 рублей: посчитали задолженность за тот же период (с мая 2018 по март 2019 года) — только уже по субсидируемым ценам.

В случае выявления неисправности газового счетчика составляется акт о безучетном потреблении газа. На основании акта производится перерасчет платы за потребленный газ по ценам, установленным для жилых домов, не оборудованных газовыми счетчиками:

— если неисправность обнаружена представителем газоснабжающей организации, производится перерасчет платы за потребленный газ по ценам на газ, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этих услуг, с даты последнего посещения представителем газоснабжающей организации жилого дома;

— если неисправность выявляется плательщиком своевременно в течение одного расчетного периода, перерасчет выполняется за прошедшую часть расчетного периода по субсидируемым ценам для населения.

(Пункт 33 «Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда» от 12.06.2014 г.)

Несмотря на то, что сумму задолженности уменьшили в шесть раз, глава семейства возмущен. Да, говорит он, счетчик расположен на улице в труднодоступном месте и зимой, когда все вокруг заметает, они редко к нему подходят. Однако платят за газ регулярно — за столько лет жизни в доме уже знают, сколько примерно «набегает» за месяц. Иногда, говорит, даже «накидывают» больше, чтобы уж точно не возникала задолженность.

В «Гомельгазе» говорят: так делать нельзя. Конфликтных ситуаций с газоснабжающей организацией удастся избежать, если следовать правилам пользования газом в быту, советуют газовики. Согласно им, у потребителей газа имеются обязанности снимать показания газового счетчика не позднее 1-го числа каждого месяца, оплачивать счета по показаниям до 25 числа и обязательно своевременно информировать газоснабжающую организацию обо всех неисправностях прибора учета.