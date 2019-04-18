Президент Сербии Вучич остался в 90-х Драгослав Дедович

18.04.2019, 21:51

Александар Вучич

Александар Вучич, вопреки лозунгам о будущем, остался в прошлом.

Сербский президент Александар Вучич объявил, что в ближайшую пятницу, 19 апреля, на улицы Белграда выйдет "в 15 раз больше человек, чем выводила оппозиция", имея в виду крупную акцию протеста, состоявшуюся 13 апреля в столице страны. Проправительственная акция соберет, по "предварительной оценке" Вучича, 130 тысяч человек и станет крупнейшей за последние полвека. Возглавляемая Вучичем Сербская прогрессивная партия (СПП) уже несколько месяцев проводит пропрезидентское турне по городам страны. Кто же те люди, которые беспрекословно следуют за лидером страны, обеспечивая ему абсолютное большинство?

Как объясняет Зоран Гаврилович, руководитель Бюро социологических исследований (BIRODI), среднестатистическому стороннику Вучича не менее 45 лет, у него среднее или начальное образование, он живет в менее обеспеченных южных и восточных регионах страны, чаще - на окраинах городов. В Белграде Вучич повторит то, что он уже говорил в провинции своим последователям: оппозиция состоит из "олигархов, фашистов и преступников". Сам же Вучич якобы представляет "порядочную" Сербию.

Вучич ставит оппонентов на грань госизмены

Во время совещания верхушки СПП, которое транслировалось по всей стране, Вучич не оставил сомнений в том, кого считает хозяином положения. Он предупредил оппозицию: любая попытка воспрепятствовать жителям регионов в пятничной поездке в Белград будет наказана. Перед партийным руководством Вучич вел себя воинственно и неуважительно. Как и ранее он связал оппозиционных демонстрантов с проалбанскими политиками в Косово. Враги Сербии хотят поставить под угрозу ее стабильность, полагает Вучич.

По поводу предстоящей встрече в Берлине, на которую под патронажем канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона соберутся западнобалканские политики, Вучич сказал так: "Там нас не ждет ничего хорошего". Вучич ожидает давления по вопросу признания Сербией Косово. По его словам, Запад поддерживает и "внутренние элементы", то есть оппозиционеров и протестующих, которые позволят Западу "приблизиться к этой цели". Таким образом президент ставит своих политических соперников на грань госизмены.

Эта речь была генеральной репетицией перед тем, что произойдет в пятницу. Вучич одновременно демонстрирует силу многим противникам: политикам в Приштине, Западу, оппозиционным "фашистам", которых спонсируют "олигархи". Массам это понравится. Кроме того, местными СМИ муссируется акция молодых сторонников СПП с севера Косово: 27 косовских сербов пешком идут сотни километров до Белграда. Таким образом они хотят засвидетельствовать преданность местного сербского населения Вучичу и Сербии как государству. Сам президент обещал им на пятничной акции почетные места рядом с собой.

Оппозиция обвиняет президента Сербии в антидемократических методах

Высказывания сербского президента нравятся его сторонникам. Избиратели Вучича в основном получают информацию от двух телеканалов: общественно-правового RTS и частного TV Pink. Абсолютная лояльность президенту в новостных выпусках обоих этих телеканалов - нечто само собой разумеющееся. TV Pink, канал, в сетке вещания которого доминирует развлекательный контент, часами дает эфир близким правительству "аналитикам". Камеры отслеживают каждый шаг руководства страны. "Постоянные зрители лояльных властям телеканалов, прежде всего TV Pink, - электорат Вучича. Существует зависимость между частым просмотром Pink и голосованием за правящую партию", - резюмирует социолог Гаврилович. опираясь на результаты многих исследований.

С декабря 2018 года жители Сербии принимают участие в уличных акциях против Вучича. Его обвиняют в ограничении свободы прессы и антидемократических методах. В минувшую субботу, 13 апреля, тысячи людей потребовали отставки президента, свободы для СМИ и справедливых условий для проведения выборов.

Стороны расходятся в оценке количества участников. Вучич говорит о 7500 собравшихся. Один из оппозиционеров упоминает 100 тысяч. Немецкое издание Der Spiegel дает скромную оценку: 10 тысяч. Российские и американские СМИ пишут о 50 тысячах собравшихся. Однако в любом случае на площади перед сербским парламентом людей было больше, чем хотелось бы правительству, и меньше, чем надеялась оппозиция.

Социолог Слободан Цвейич пришел к выводу в одном из своих исследовании, что более образованные слои населения, которые общаются посредством интернета, выходят на улицы, будучи обеспокоенными судьбой сербской демократии. "Участники протеста - хорошо образованные городские жители", - констатирует Цвейич.

Вучич мстит интеллигенции?

С едва ли скрываемым высокомерием в адрес протестующих Вучич от имени своих преданных избирателей мстит интеллигенции за маргинализацию обедневших слоев населения. Для многих в Сербии в новом тысячелетии последствия прихода дикого капитализма оказались более глубокими и болезненным, чем разочарование от кровавых девяностых с их войнами.

В пятницу Вучич вновь обратится к своим сторонникам и благодаря телетрансляции достигнет еще более сильного эффекта, ощутимого по всей стране. Однако в подобной демонстрации силы - несмотря на ее масштаб - нет ничего нового. Автократ Слободан Милошевич в свое время отвечал на все кризисы "митингами" - многотысячными маршами сторонников.

Несмотря на лозунги об устремленности в будущее, очевидно, что Вучич ментально укоренен в 90-х, когда занимал пост министра информации в коалиционном правительстве, возглавляемом соцпартией Милошевича. Вучич оскорбляет оппозиционеров, отказывается говорить с ними, но при этом призывает сербов к единству и диалогу. Но он знает, что делает - Путин, Трамп, Эрдоган и Орбан показали пример.

Драгослав Дедович, DW