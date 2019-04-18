Жители Минска выиграли суд о разрушении надгробий на Военном кладбище 18.04.2019, 22:03

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Фото: racyja.com

Им выплатят по тысяче рублей компенсации.

Жители Минска Донат Яконюк, Ирина Маркевич и Анжелика Сергеева выиграли суд о разрушении надгробий на Военном кладбище. Суд Фрунзенского района частично удовлетворил иск к Спецкомбинату КБО. Упомянутым гражданам выплатят по 1 тысяче рублей компенсации, информирует «Радыё Свабода».

Памятники на могилах родственников истцов были разломаны 2018 году во время благоустройства, которое проводили работники Спецкомбината КБО. Если в одном случае сломали ограждение и кресты, то у двух других уничтожили еще и надгробные памятники.

Истцы заявили в суде, что их не предупредили о запланированных работах, что им был нанесен моральный ущерб. Они хотели получить денежную компенсацию по 10 тысяч рублей каждому. Однако суд определил суммы в десять раз меньше.