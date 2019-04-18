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Зеленский заявил о выходе из бизнеса

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  • 18.04.2019, 23:08
  • 1,675
фото: 112.ua

Также кандидат в президенты Украины анонсировал встречу с олигархами.

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил о намерении покинуть студию "Квартал 95" и прекратить свою бизнес деятельность. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, готов ли Зеленский уволиться с должности в случае разоблачения его сотрудничества с бизнес-партнером, Зеленский пообещал не будет нарушать закон в случае избрания президентом.

"Я выхожу из бизнеса. Это во-первых. Я выхожу из студии "Квартала 95". Я не буду выходить 5 лет как кое-кто с какой-то фабрики. То есть я фактически перестаю быть партнером", - сообщил Зеленский.

Также Зеленский анонсировал встречу с олигархами и заявил, что среди законопроектов его партии есть законопроект "Об амнистии капитала".

"Среди наших законопроектов является законопроект "Об амнистии капитала". Что касается олигархов, я готов к этой встрече с большим бизнесом. Я думаю, что процент они могут больший пожертвовать Украине, которая дала им миллиарды. И правила должны быть для всех одинаковые. Я уверен, что мы со всем бизнесом договоримся. Мы хотим детенизации капитала. Главный вопрос поддержит ли Верховная рада этот законопроект", - заявил Зеленский.


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