Беларусь оказалась в «лидерах» по росту цен на постсоветском пространстве 3 19.04.2019, 7:40

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Почти 80% белорусов считают, что инфляция усилится.

Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в первом квартале 2019 года (март к декабрю). Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики, пишет tut.by.

Лидером оказался Узбекистан — 4,3%. Второе место с Беларусью разделили Армения и Грузия. Меньше была инфляция в Украине (2,4%), Молдове (2,2%), России (1,8%), Латвии (1,7%), Таджикистане (1,5%), Азербайджане (1,4%), Казахстане, Литве (по 1,3%) и Эстонии (0,3%). В Кыргызстане цены не изменились. Из Туркменистана данных нет.

По росту цен в марте Беларусь заняла девятое место (0,4%). Больший показатель зафиксирован в Узбекистане (1,2%), Латвии (1,1%), Грузии (1%), Литве, Украине (по 0,9%), Азербайджане (0,6%), Казахстане и Молдове (по 0,5%). Меньше инфляция была в России, Таджикистане, Эстонии (по 0,3%) и Армении (0,1%). В Кыргызстане цены снизились на 0,3%.

В Беларуси выросли инфляционные ожидания населения. Так, 79,8% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти быстрее, чем сейчас, либо так же интенсивно (в ноябре прошлого года — 79,5%). Это следует из обнародованных Нацбанком данных за февраль. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.