У начальника охраны Медведева нашли дворец с колоннадой на Рублевке 7 19.04.2019, 8:00

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Дворец расположен по соседству с бывшей госдачей Ельцина и Горбачева.

Начальник охраны премьер-министра РФ Дмитрия Медведева генерал ФСО Михаил Михеев владеет дворцом на Рублево-Успенском шоссе, в одном из самых престижных мест Подмосковья — деревне Раздоры. Об этом говорится в совместном расследовании "Новой газеты" и OCCRP.

В Раздорах находилась знаменитая госдача, где жил Михаил Горбачев, а затем Борис Ельцин. В непосредственной близости от госдачи находятся территории, принадлежащие ФСО, и земли высокопоставленных чиновников. Издание отмечает, что место также пользуется популярностью у крупных бизнесменов.

В документах Росреестра издание обнаружило землю, оформленную на некую Наталью Михееву. Земля расположена в обособленном поселке на 5–6 домов с обширными земельными участками, обозначенном как территория «Лесное».

На участке — особняк в классическом стиле с двумя крыльями, крытыми галереями и колоннами, площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Издание отмечает, что похожий по площади дом в Раздорах с гораздо меньшим участком продают за 1,27 млрд руб.

По соседству с участком — земли губернатора Тверской области Игоря Рудени и незастроенный участок Руслана Халидова — сына бывшего совладельца мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Магомеда Халидова. А в трехстах метрах — один гектар первого вице-премьера Антона Силуанова.

Чтобы проверить, имеет ли Михеев отношение к этому хозяйству, корреспонденты издания доставили письмо к воротам поселения и попросили передать его генералу. Охрана поселка подтвердила, что Михеев живет там и забрала письмо.

По документам Наталья Михеева получила гектар в Раздорах в результате сделок с участием двух компаний. В сентябре 2011 года она купила 78 соток земли на Рублевке у «Агрокомплекса Горки-2», который наделял участками руководство ФСО, о чем раньше писала «Новая газета». В частности, от этой компании получили участки бывший охранник Владимира Путина и Анатолия Собчака Роман Цепов, сын бывшего начальника Службы безопасности президента, начальника Росгвардии Виктора Золотова — Роман, зять Золотова Юрий Чечихин, а также несколько руководящих сотрудников ФСО.

«Агрокомплекс» принадлежит предпринимателям Тимофею Клиновскому, Давиду Якобашвили и Гавриилу Юшваеву, который в последнее время упоминался в СМИ в связи с перестрелкой в Москва-Сити, случившейся год назад.

В апреле 2014 года Михеева обменяла полученный участок на другой — тот самый, размером в один гектар, в двухстах метрах от первого. Обмен состоялся с компанией «Барвиха Ленд», которая принадлежала структурам группы «Мастер» Феликса Бажанова. Практически всей землей поселка владела эта группа и «Агрокомплекс».

Сотрудник ФСО в разговоре с изданием о землях агрокомплекса, которые достались руководству спецслужбы в начале и середине 2000-х, объяснил, что участки на Рублевке давались нуждающимся офицерам или по случаю каких-то важных событий и праздников. По его мнению, «никто не платил или платил какие-то смешные, символические суммы».