Зеленский: Одним из первых будет принят закон об импичменте 40 19.04.2019, 8:20

2,953

Владимир Зеленский

Фото: ТАСС, Арина Лебедева

Кандидат в президенты Украины заявил о готовности уйти, если не справится.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побывал в эфире программы Право на владу на канале 1+1, сообщает liga.net.

Пришел в эфир с компанией советников. "Это - моя команда. Это люди, которые точно пойдут со мной в Администрацию президента... Но мы сейчас не раздаем портфели и должности. Кто из будет лучшим, тот и займет ту или иную должность". "Дальше все пройдут обязательную проверку в службе безопасности и проверку антикоррупционными органами".

И вот как он ее собирал. "У нас бывало огромное количество экспертов... У нас открытый офис... Просто заходили люди, которые говорили: хочу предложить вам помощь... Потом наши кадры, наша служба безопасности их изучает и со многими прощается. По разным причинам".

Экс-директор УМХ Харебин - это просто какая-то ошибка. "Надо извиняться за ошибки, корона не упадет... Нам не нужны, команде Квартала, специалисты в медиа. Они у нас есть. Я вообще не понимаю, откуда это все взялось".

Говорит, не такой, как Порошенко. "Я не хочу, чтоб через пять лет меня на улице догнал кто-то и сказал: ты такой же, как Порох". "Девять миллионов украинцев уехали. Это какое-то позорище, кошмар... Все остальное, все реформы - это никому не надо, это вообще для кого?"

Не справится - уйдет. "Иду на пять лет. Поэтому предлагаю одним из первых - закон об импичменте".

Попадет в коррупционный скандал - уйдет. "Если эти коррупционные схемы будут со мной связаны, и я на этом буду зарабатывать..."

"Если Игорь Коломойский будет уличен?.. Как то, что происходило с господином Свинарчуком и с господином Порошенко, они партнеры". - Журналист: Так и вы с Коломойским партнеры. - "Обокрали армию... Подождите, мы говорим о телевизионном партнерстве? Мы сейчас о чем говорим?" "Смотрите, если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам".

И вообще, он передает бизнес. "У меня сложный период. Я выхожу из бизнеса, выхожу из студии Квартал 95. Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. Поэтому я фактически перестаю быть партнером (Коломойского)". "У меня есть студия Квартал 95, это мои родные люди, человечки любимые. Это большой бизнес, я передаю полномочия".

С ПриватБанком еще надо разбираться. "У меня нет двух миллиардов для того, чтобы отдавать (компенсацию Коломойскому)". "Я не буду участвовать ни в каких коррупционных схемах, чтобы кому-то что-то возвращать". "Нужно глубже разобраться в том вопросе. Я не знаю, как карманный суд действующего президента... Мне кажется, сегодня общество получило ответ: кто марионетка Коломойского". "Я с господином Коломойским говорю исключительно о нашем партнерстве на канале 1+1". "Я сделаю все, чтобы ПриватБанк был стабильным".

Не прятался, это такая стратегия. "Небольшая рефлексия по поводу кота в мешке. Мне кажется, лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре... Я ни от кого не прятался. Это наша стратегия... Я не хожу на ток-шоу... Я хотел им (старой власти) показать, что без бахвальства, без популизма мы их сделаем. И мы их сделали... Я не прячусь от журналистов. Я действительно работаю. У меня переходной период очень сложный... У меня 500 запросов западных СМИ и такое же количество от украинских журналистов. Я не могу разорваться".

Будет и дальше общаться через видео. "Такие обращения будут, если мы победим. Мы так же будем общаться с нашим обществом. Потому что я не могу как президент ходить по всем каналам и говорить одно и то же. Я просто не умею говорить одно и то же".

От дебатов первым не откажется. "Почему мы предложили дебаты. Потому что я устал слышать оскорбления. Как только меня не называли. Я точно не считаю себя трусом. Особенно когда нам придется решать вопросы с недружственным северным соседом... Господин президент затягивал в этот капкан нас... В болото. Хотя я не считаю, что это болото... Я никогда первый не откажусь".

Что делать с нефтью из России - не знает. "Я понимаю, что это проблема. На самом деле, я ее не изучил, я не знаю глубоко эту проблему, и мне не стыдно в этом признаться... В этой задаче, думаю, надо искать альтернативные поставки в западных странах".

А вот с террористами все ясно. "Преступники будут наказаны... Мы (с луганчанами, которые были вынуждны выехать из родного города) этому посвятили вечера, очень много вечеров. Я прошу прощения, выпили не одну бутылку водки. Без этого... Извините, я человек непьющий, но без этого невозможно говорить о войне... Никто прощать бандитов не будет".

Воевать, правда, не готов. На вопрос, готов ли отдать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс, ответил: "Нет".