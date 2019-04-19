«Думаю, Лукашенко будет выглядеть, как побитая собака» 44 19.04.2019, 8:23

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Новых идей у диктатора нет.

Политики и экономисты прокомментировали "ежегодное послание" Лукашенко, сообщает udf.by со ссылкой на «Белорусский партизан».

Григорий Костусев, председатель Партии БНФ:

- Ничего нового не жду: услышим все то, что слышим уже 25 лет, только в новой интерпретации.

Что для Лукашенко является новыми вызовами? Я обеспокоен вызовами для Беларуси, которые, к сожалению, не вызывают необходимой тревоги у Лукашенко. Я говорю об угрозах со стороны Кремля, которые как снежный ком нарастают: это и появление новых антибелорусских сайтов, посол Бабич привлек в качестве помощников целую группировку специалистов по переворотам, которые работали в свое время в Крыму, - вот это вызовы. Возможно, Лукашенко и понимает угрозу этих явлений, но ничего не может противопоставить действиям Кремля, которые несут угрозу для нашей страны.

Думаю, Лукашенко завтра будет выглядеть как побитая собака. А кто в этом виноват? В этом виноват сам Лукашенко, который за 25 лет привел нас под полную зависимость Кремля. И самые активные попытки вырваться из медвежьих объятий не приносят успеха: Лукашенко продолжает сдавать нашу страну.

Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12 созыва:

- Думаю, будет все, как всегда. По большому счету, ничего нового не ожидаю, потому что властям нечего сказать.

А новые вызовы, исходящие от России, - результат ошибок при определении внешнеполитического курса государства. На сцену в конце концов должны выйти авторы и исполнители «союзного государства». Пора показать народу своих героев.

Думаю, по традиции прозвучат обещания «всем по пятьсот», возможно, Лукашенко назовет некоторые сложности, возможно, назовет даты проведения «выборов», если их так можно назвать.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари:

- Абсолютно ничего не жду. Если не ошибаюсь, последние два послания были полностью лишены какого-либо экономического содержания. Думаю, завтра будет превалировать политика (парламентские и президентские выборы, отношения с Россией), а по экономической повестке не будет сказано ничего. По одной простой причине: никаких прорывных решений, новых принципиальных идей у руководства страны нет. Руководство Беларуси уверено, что экономическая модель отстроена и, хотя больших успехов не зафиксировано, менять ничего не надо, руками трогать не надо. Возможно, пройдутся немного по коровникам или коровам, но то, чего ждет страна: изменений, структурных реформ, решений проблемы убыточных госпредприятий – ничего мы не услышим.