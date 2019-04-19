Правительство Ливии выдало ордер на арест генерала Хафтара 1 19.04.2019, 8:27

Халифа Хафтар

Иллюстрация: anadoluagency.com

Пророссийского мятежника обвиняют в совершении авианалетов на жилой квартал в ливийской столице.

Ливийское правительство национального согласия (ПНС), признанное международным сообществом, в четверг, 18 апреля, выдало ордер на арест генерала Халифы Хафтара, который ведет наступление на Триполи. Военная прокуратура санкционировала арест командующего Ливийской национальной армией и его шести подчиненных. Их обвиняют в совершении авианалетов на жилой квартал в ливийской столице, сообщает dw.com.

В Совбезе ООН не смогли прийти к единой позиции

В этот же день члены Совета Безопасности ООН вновь не смогли выработать единую позицию по конфликту в Ливии. Россия и Соединенные Штаты отклонили проект британской резолюции по конфликту в североафриканской стране. Так, недовольство Москвы вызвал пункт, возлагающий ответственность за последние вспышки насилия на генерала Хафтара. Официальный представитель ООН в Ливии Гассан Саламе предупредил об угрозе дальнейшей эскалации насилия.

Глава МВД Ливии обвинил Париж в поддержке Хафтара

Между тем глава ливийского МВД Фатхи Али Башага обвинил Париж в поддержке Халифы Хафтара. Ведомство прекращает все отношения с Францией, добавил министр. В свою очередь, французский МИД расценил обвинения как "совершенно необоснованные".

Наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников. Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами боев между повстанцами Хафтара и силами ПНС стали свыше 200 человек, еще не менее 900 получили ранения. По информации Международной организации по миграции (IOM), более 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

75-летний генерал Халифа Хафтар является бывшим соратником Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.