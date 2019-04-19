Правительство Ливии выдало ордер на арест генерала Хафтара

Правительство Ливии выдало ордер на арест генерала Хафтара1
- 19.04.2019, 8:27
Пророссийского мятежника обвиняют в совершении авианалетов на жилой квартал в ливийской столице.
Ливийское правительство национального согласия (ПНС), признанное международным сообществом, в четверг, 18 апреля, выдало ордер на арест генерала Халифы Хафтара, который ведет наступление на Триполи. Военная прокуратура санкционировала арест командующего Ливийской национальной армией и его шести подчиненных. Их обвиняют в совершении авианалетов на жилой квартал в ливийской столице, сообщает dw.com.
В Совбезе ООН не смогли прийти к единой позиции
В этот же день члены Совета Безопасности ООН вновь не смогли выработать единую позицию по конфликту в Ливии. Россия и Соединенные Штаты отклонили проект британской резолюции по конфликту в североафриканской стране. Так, недовольство Москвы вызвал пункт, возлагающий ответственность за последние вспышки насилия на генерала Хафтара. Официальный представитель ООН в Ливии Гассан Саламе предупредил об угрозе дальнейшей эскалации насилия.
Глава МВД Ливии обвинил Париж в поддержке Хафтара
Между тем глава ливийского МВД Фатхи Али Башага обвинил Париж в поддержке Халифы Хафтара. Ведомство прекращает все отношения с Францией, добавил министр. В свою очередь, французский МИД расценил обвинения как "совершенно необоснованные".
Наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия Фаиза Сараджа.
После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников. Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис.
По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами боев между повстанцами Хафтара и силами ПНС стали свыше 200 человек, еще не менее 900 получили ранения. По информации Международной организации по миграции (IOM), более 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
75-летний генерал Халифа Хафтар является бывшим соратником Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.