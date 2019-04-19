Нефтяная «труба» как последний аргумент 4 Татьяна Маненок, «Белрынок»

19.04.2019, 8:50

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Фото: izvestia.ru

Что теряет белорусская экономика от очередного «обострения».

Отчаявшись быстро разрешить назревшие проблемы с Россией, а это – поставки продовольствия, издержки от налогового маневра, цена на газ, официальный Минск для понуждения второй стороны пригрозил использовать нефтяную «трубу» в качестве аргумента.

Что касается компенсации потерь от налогового маневра, то пока белорусская сторона пытается решить эту проблему достаточно мягко. Примерно месяц назад она сообщила российской кoмпaнии «Трaнснeфть» о своих плaнах с 1 мая 2019 года повысить на 23% тaрифы нa трaнзит нeфти через трубопровод «Дружба».

«Транснефть» против повышения тарифа

«Транснефть» к намерению партнера сразу повысить тарифы на транзит чуть ли не на четверть отнеслась отрицательно, о чем заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак 9 апреля.

Принять решение в одностороннем порядке о повышении тарифной ставки Минск не может, — в этом вопросе он должен действовать строго в соответствии с процедурой.

Между Россией и Беларусью с 2010 года действует межправительственное соглашение, которое регулирует тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам. Эта методика (она, кстати, не содержит ограничений по срокам ее действия) допускает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.

Плановый пересмотр предусматривает следующую процедуру. «Транснефть» не позднее 15 ноября направляет в адрес трубопроводных организаций Беларуси сведения о планируемых на следующий год объемах поставок нефти на белорусские НПЗ и транзита. В свою очередь Беларусь до 25 ноября передает «Транснефти» на согласование планируемые размеры тарифов. Тарифы должны быть согласованы до 25 декабря, утверждены Минэкономики Беларуси до 15 января, введены в действие с 1 февраля. Если договориться не получается, белорусская сторона может повысить ставки тарифов на уровень среднегодовой инфляции в России, увеличенный не более чем на 3%.

Плановый пересмотр производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего планового пересмотра.

Последний раз тарифы на транзит нефти по Беларуси планово индексировались, согласно методике, с 1 февраля 2019 года. Они поменялись с учетом среднегодового индекса потребительских цен в РФ на 2019 год (4,6%), увеличенного на 3%. В результате на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по белорусским магистральным трубопроводам были повышены на 7,6%.

Намерение белорусской стороны повысить тарифы на транзит нефти на 23% является внеплановым. Оно может производиться в том случае, если условия хозяйственной деятельности белорусских предприятий трубопроводного транспорта сильно изменились.

Каким образом эти условия изменились за столь короткое время, неизвестно. В свою очередь «Транснефть» сообщила, что белорусская сторона обосновала свое предложение ссылкой на экологическую ситуацию в Беларуси.

Комментируя эту ситуацию, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков пояснил БелТА, что обеспечение безопасности в процессе транспортировки нефти довольно затратно, требует постоянного мониторинга нефтепровода, модернизации и замены изношенного оборудования. При этом он заметил, что белорусский тариф на транспортировку нефти сейчас самый низкий среди соседних стран-транзитеров нефти. Он составляет 0,86 долларов на 100 тонно-километров. Для сравнения: в Польше он выше белорусского на 22% (1,05 доллара), в Украине — на 62% (1,39 долларов).

Следует отметить, что белорусские тарифы на транзит нефти с 2010 года по договоренности с РФ установлены не в долларах, а в российских рублях. Одними из самых низких среди соседних стран они остаются в том числе и по причине заметного падения курса российского рубля.

Нетерпение Минска

Рассмотрение внепланового предложения белорусской стороны о повышении тарифной ставки на транзит нефти может затянуться на неопределенное время. Поскольку «Транснефть» с ним не согласна, спорный вопрос должны решать Федеральная антимонопольная служба России и белорусский МАРТ. При этом, скорее всего, вряд ли российская сторона примет во внимание белорусские аргументы.

Однако недавно «нефтяной» вопрос неожиданно обрел более жесткое звучание.

На совещании с экономическим блоком правительства 11 апреля Лукашенко в ответ на запреты РФ на поставки белорусской продукции на российский рынок заявил, что Кремль ведет себя «недружелюбно» и подчеркнул, что Беларуси есть чем ответить. Он рассказал, что год-полтора назад, когда понадобились ремонтные работы на нефтепроводе и нефтепродуктопроводе из РФ через Беларусь, он поручил работать в «аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется «главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть». Но теперь Беларусь не будет так рьяно соблюдать интересы России.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», — заявил Лукашенко.

Вслед за этим вице-премьер Игорь Петришенко пояснил журналистам, что нефтепровод нуждается в дополнительном регламентном обслуживании из-за длительной эксплуатации… «Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть (транспортировку по ним. — прим. ред.)», — отметил Петришенко. Сроки он не назвал, заявив, что это зависит от выводов специалистов.

По словам главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, предприятие планирует провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба». Износ основных фондов активной части нефтепровода сейчас превышает 65%. «Трубы в земле лежат, 80% труб положили еще наши деды. Представьте себе, что металл уже более 50 лет лежит в земле. Естественно, он требует ремонта и обслуживания, поэтому всегда на нефтепроводе есть объекты и участки, требующие ремонта», — сказал Вериго.

При этом он добавил, что трубопровод может быть остановлен только в случае «плановых ремонтов либо аварийной ситуации». «Есть обязательства, и мы должны выполнить их в полном объеме. На 2019 год согласован транзит российской нефти в объеме 50 млн. тонн», — отметил Вериго.

«Транснефть» готова помочь

В «Транснефти» считают, что белорусские нефтепроводы находятся в удовлетворительном состоянии, а устранение выявленных дефектов не требует остановки прокачки.

Контроль за трубопроводами осуществляет структура компании «Транснефть-Диаскан». По результатам обработки данных этого контроля выдаются сведения об уровне опасности выявленных дефектов и составляются планы по их устранению. «Поэтому я хочу ответственно заявить, что наши белорусские коллеги имеют полную достоверную картину о техническом состоянии трубопроводов, проходящих по территории республики. И также ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии. А подавляющее большинство выявленных дефектов может быть устранено без снижения рабочего давления, и тем более не в аварийных режимах», — заявил президент «Транснефти» Николай Токарев в интервью ТАСС.

И добавил, что в случае необходимости «Транснефть» готова предоставить Минску 16 ремонтных бригад с предприятия «Транснефть-Дружба» из Брянска.

Отметим, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» всегда старалась содержать транзитную инфраструктуру в образцовом порядке, чтобы обеспечивать технологическую перспективу экспорта углеводородного сырья.

В начале 2019 года ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о своих планах инвестировать в развитие в 2019–2021 годах около 197 млн. долларов. В числе приоритетов инвестиционной политики на 2019 год — замена участков линейной части протяженностью более 50 км, определенных по результатам внутритрубной диагностики АО «Транснефть Диаскан», стоимостью 27 млн. долларов, реконструкция резервуарного парка (10 резервуаров общей стоимостью 21 млн. долларов. А также, как отмечала компания, комплекс энергосберегающих мероприятий на основе рекомендаций ООО «НИИ Транснефть» на 10 млн. долларов.

То есть, ни о каких серьезных дефектах в системе трубопроводного хозяйства «Дружбы» речь не шла.

Потери от обострения

Напомним, что тарифы на транзит нефти по территории Беларуси неоднократно становились предметом спора между союзниками. Самый резонансный спор случился 13 лет назад. В декабре 2006 года правительство России объявило об отмене с 2007 года льготного налогообложения экспорта нефти в Беларусь. Это было вызвано тем, что Беларусь не перечисляла России часть выручки от экспорта нефтепродуктов. Переговоры по заключению нового контракта зашли в тупик.

С 1 января 2007 года поставки нефти в Беларусь начали облагаться стопроцентной российской пошлиной (в то время – 180 долларов за тонну). В ответ белорусская сторона объявила о введении с 1 января 2007 года пошлины за транзит российской нефти по территории Беларуси в размере 45 долларов/т. Вслед за этим Гомельская таможня составила протокол о правонарушении на президента «Транснефти» Семена Вайнштока в связи с транзитом нефти без декларирования и уплаты пошлин, вызвав его в суд. А 8 января «Транснефть» остановила прокачку нефти, заявив, что с 6 января Беларусь начала незаконный отбор нефти из трубопровода «Дружба».

Нефтяная блокада продолжалась три дня. Но ни одна из стран — потребителей российской нефти (а конфликт ударил по покупателям в Германии, Польше и Словакии) серьезно не пострадала: у всех были свои запасы на экстренный случай. А через 3 дня Минск вынужден был капитулировать. Во-первых, замаячил дефицит горючего на внутреннем рынке. Во-вторых, белорусскому руководству дали понять, что он рискует лишиться российского рынка. Россия прорабатывала возможность введения пошлин на белорусскую продукцию сельхозмашиностроения, тракторы, автомобили и автобусы МАЗ, мясо-молочные продукты, мебель и т. д. Что, вероятно, и заставило Лукашенко позвонить Путину. Вслед за этим белорусский премьер Сергей Сидорский сообщил, что правители договорились о необходимости «принять решение, чтобы разблокировать вопросы поставок российской нефти через трубопроводную систему Беларуси в Европу и одновременно обеспечить поставки нефти для белорусских НПЗ».

Нынешняя ситуация пока не является отражением давнего транзитного конфликта. Заметим, что белорусская сторона ситуацию сильно не нагнетает: заявлено, что даже в случае остановки пяти участков «Дружбы» обязательства по транзиту российской нефти должны быть выполнены.

Обострение конфликта невыгодно ни одной стороне. Для «Транснефти» этот вопрос чувствительный, учитывая, что сейчас «Дружба» прокачивает около 25% объемов транзита российской нефти. Хотя сегодня Россия и имеет профицит мощностей по поставкам нефти на экспорт, быстро перестроить поставки нефти через Беларусь (а это – 50 млн. тонн в год) на другие направления практически невозможно. К тому же даже временная остановка транзита нефти — это испорченный имидж поставщика в глазах европейского потребителя.

Следует признать, что Беларусь тоже не готова к тому, чтобы серьезно конфликтовать с Россией. Белорусские НПЗ пока не завершили ключевые этапы модернизации, поэтому «привязаны» к российской нефти», и любое ухудшение импорта российского сырья создаст им большие проблемы, чем российским компаниям.

Похоже, что пока Минск послал эмоциональный сигнал Кремлю в расчете принудить его поскорее сесть за стол переговоров и найти развязки по ключевым проблемным вопросам повестки двусторонних отношений. И что будет дальше, если этот сигнал не будет услышан, сегодня вряд ли кому известно.

Татьяна Маненок, «Белрынок»