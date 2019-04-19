Сергей Петрухин: Прокурор вел себя, как какое-то дитя 10 19.04.2019, 9:15

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Сергей Петрухин

Белорусы возмущены приговором брестскому блогеру.

Более 9 тысяч рублей штрафа и еще почти 8 тысяч – компенсация морального вреда и судебных расходов. Судья Ленинского района Бреста Александр Семенчук вынес приговор известному блогеру Сергею Петрухину: его признали виновным в оскорблении и клевете на милиционеров. Сумму размером почти 8 тысяч долларов в эквиваленте блогер должен выплатить в течение месяца, на его имущество наложен арест, а сам Петрухин остается под подпиской о невыезде, сообщает «Белсат».

Этот приговор не оставил общество равнодушным. Очередным мерзким наступлением на свободу слова назвал сегодняшний приговор председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич.

А вот мнение члена движения «За свободу» Виктора Янчуревича:

«Просто стыд! Насоздавав себе проблем игнорированием общественного мнения, власти возвращаются к проверенным методам устрашения. Но мир меняется, и репрессивными методами возмущенных бестолковой политикой горожан уже не остановить».

Однако главное, что Петрухин — на свободе. Да, штраф и выплаты ожидаются огромные, однако это «цена свободы в Беларуси за плешивого». Так написала на своей странице активистка Катя Белая.

«Петрухина судят в Ленинском суде Бреста. Заявление написали работники Ленинского РОВД Бреста. Короче, одни ленинцы на службе «правосудия и законности», — добавляет соратник блоггера активист Александр Кабанов.

Но ребята борются и за нормальную жизнь детей милиционеров, которые арестовали их, и судей, что судили их, чтобы химическое производство не травило их, замечает пользователь car2010 на форуме tut.by.

«Есть же в нашей стране такие настоящие мужественные люди! Большой респект. Настоящие изменения начнутся тогда, когда люди будут отказываться платить штрафы и идти за это в тюрьмы, а деньги будут собираться не на выплату штрафов государству – как дань рэкетиром, – но на помощь семьям, которые ждут своих кормильцев из зоны», — добавляет пользователь Алесь Белый в комментарии под статьей издания «Наша Нива».

Репортаж Петрухина был построен на высказываниях людей, которые обвиняли милиционеров в избиении, – говорит председатель Белорусского ассоциации журналистов Андрей Бастунец. – Один из этих людей подал заявление о возбуждении уголовного дела против милиционеров, и до сих пор заявление еще не рассмотрено. Если здесь не поставлена окончательная точка, то как вообще могли судить Петрухина за «оскорбление» и «клевету»?

Алесь Беляцкий, председатель ПЦ «Вясна» говорит следующее:

«Понятно, что дело было заказным с самого начала. Оно показало, насколько больные у нас и суды, и милиция, насколько они все повязаны между собой, и как они покрывают сами себя».

Прокомментировал дело и сам Сергей Петрухин:

«Этот прокурор был какое-то дитя! На самом деле, так как нормальные люди не пошли бы, просто парня отправили, дали ему почитать (дело). И если ему контрдоводы привели мои адвокаты, и довольно много, а его после спросил судья: у Вас есть что-то сказать, добавить? Он говорит – нет. Я его еще спросил, есть ли у него образование, он юрист или нет. И сегодня, когда он выходил из зала, я сказал, что он некомпетентный прокурор. И говорю: «Это что – негативная оценка или оскорбление? Вы будете на меня заявление писать?» И все, он ушел…»