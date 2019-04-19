Отключение от SWIFT: Россия готовится к худшему 13 19.04.2019, 9:31

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Задача по снижению потерь от санкций США для РФ невыполнима.

Россия несет потери от санкций США. Одна из угроз для РФ со стороны Америки — отключение от системы международных расчетов SWIFT. Вероятность такого сценария сохраняется, говорят эксперты. При этом они констатируют, что задача по дедолларизации российской экономики в нынешних условиях невыполнима, пишет gazeta.ru.

Российская платежная система все меньше зависит от международной инфраструктуры, радуются чиновники. Так, с 2016 по 2018 год количество совершаемых через сервисы отечественной платежной системы операций выросло с 25 до 54%, заявила Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России, выступая на конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация».

Отключение России от системы международных расчетов SWIFT — одна из мер, которую предусматривает новый пакет санкций против России. Угроза эта вполне реальная. Случаи по отключению отдельных стран от сервисов SWIFT уже были. Например, в 2017 году эта мера была применена в отношении Северной Кореи, а ранее, в 2012 году, от сервисов SWIFT был отключен Иран.

Основанием для отключения в обоих случаях послужила специальная резолюция ООН. Выполняя эту директиву, исполнительный орган SWIFT произвел отключения банков этих стран от системы проведения платежей.

При этом почти за пять лет, в течение которых Россия находится под санкциями со стороны Госдепа США, в нашей стране была построена система внутренних платежей компаний и физических лиц, была создана национальная система платежных карт, в которой работает российская карточка «Мир». И ее уже даже начали принимать за границей.

«Сегодня возможность официального отключения России также существует, хотя я оцениваю вероятность этого шага как очень низкую. Россия показывает большой объем операций через систему SWIFT, РФ входит в двадцатку крупнейших пользователей», — заявил «Газета.Ru» заместитель председателя подкомитета по платежным системам и информационной безопасности Торгово-Промышленной палаты Тимур Аитов.

Так, по его словам, российский трафик SWIFT растет быстрее, чем у иных участников системы. Кроме того, при отключении ухудшается репутация SWIFT как международной организации.

«Но вероятность отключения России от платежей всего внешнего мира далеко не нулевая», — признает Тимур Аитов.

Так, последний случай ведения санкций против российского — венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк» четко дает нам понять, что российские компании-провайдеры под угрозой того, что США введут санкции против них, напомнил Тимур Аитов.

Напомним, «Еврофинанс Моснарбанк» попал под американские санкции за связь с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, против которой ранее минюст США ввел ограничительные меры. Приостановка членства «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах Visa и MasterCard повлекла за собой блокировку карт Visa и MasterCard, выпущенных этим банком как за границей, так и на территории РФ.

При этом, по словам Тимура Аитова, возможен также вариант не отключения России от системы международных расчетов, а вариант «мягкого саботажа», который будет заключаться в том, что работа ключевых систем будет замедляться.

В итоге платежи будут обрабатываться не в автоматическом, а в ручном режиме и расчеты будут проходить очень долго.

«Сейчас уже очень тяжело представить, что какой-то расчет может «зависнуть» на три для или на целую неделю, хотя еще лет 15 назад популярна была такая поговорка — «ваши деньги в пути». А сегодня мы уже привыкли к тому, что даже деньги с карты на карту в любой точке России переводятся мгновенно», — шутит Тимур Аитов.

При этом выполнить другую амбициозную задачу — по дедолларизации российской экономики — будет сложно, признают эксперты.

«За последние полгода появился ряд новых тенденций, некоторые из которых немного настораживают. Практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов. В первом квартале 2019 года прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным и составил около $11 млрд, из них $5,8 млрд приходится на юридические лица и $5,5 млрд на физические лица», — заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме «Казначейство-2019».

При этом ЦБ даже допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам.

По словам аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича,

Банк России проявляет обеспокоенность разворотом тренда дедолларизации российской экономики.

«Доля средств клиентов в валюте в совокупных пассивах банков в феврале достигла уровня 18,4%, превысив средний уровень 2018 года в 18%. Основной вклад в рост данного показателя внесли увеличившиеся объемы валютных средств организаций на расчетных и прочих счетах, а также объемы валютных вкладов физически лиц», — поясняет он.

По его словам, действия как корпоративного сектора, так и физических лиц вызваны опасениями за устойчивость российской валюты и рублевых активов в целом.

«Банку России в ближайшей перспективе вряд ли удастся «исправить» неготовность российской экономики к реальным процессам дедолларизации», — говорит Покатович.