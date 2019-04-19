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В Крыму сломался российский большой десантный корабль «Цезарь Куников»

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  • 19.04.2019, 9:42
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Авария произошла в нескольких милях от мыса Херсонес.

Утром 18 апреля в нескольких милях от мыса Херсонес потерпел аварию большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников» проекта 775/2, сообщает военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».

БДК, входивший в состав 197-й бригады десантных кораблей Крымской ВМБ, был взят на буксир. Также к аварийному кораблю было направлено противопожарное судно «ПЖС-123».

Судном «СБ-5» большой десантный корабль был доведен до района бухты Карантинная, после его буксировку на штатное место обеспечивали четыре рейдовых буксира черноморского флота.

Пресс-служба Минобороны России заявила о проведении учений с оказанием помощи терпящему бедствие надводному кораблю, однако, по сведением источника, данные учения завершились еще вечером 17 апреля. В них приняли участие в том числе сторожевые корабли «Сметливый» и «Пытливый».


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