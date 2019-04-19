Продажи квартир в Минске упали на 32% 9 19.04.2019, 10:55

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Жилье в столице становится белорусам не по карману.

Дорожающие минские квартиры, а вместе с ним и дорожающие кредиты на их покупку привели к оттоку покупателей со столичного рынка, которые все больше начали переориентироваться на пригород, пишет «Ежедневник».

Согласно данным Национального кадастрового агентства, в первом квартале 2018 года в Минске было заключено 4474 сделки по купле -продаже квартир. В аналогичном периоде текущего года таких сделок было всего 3082, что на 32,2% ниже показателя предыдущего года. По мнению риелторов, оттоку покупателей из столичного рынка способствовали как дорожающие квартиры, так и дорожающие кредиты, по которым также и условия выдачи ужесточились.

По данным отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Твоя столица", цены на квартиры на вторичном рынке жилья Минска выросли с 2017 года на 15%. При этом ставки по кредитам у некоторых банков выросли за последние месяцы на несколько процентов, одновременно с ужесточением условий выдачи. С учетом того, что и доходы населения упали, если пересчитывал в доллары, то все эти факторы привели к серьезному оттоку покупателей с рынка и в первую очередь тех, кто рассчитывал на кредитные средства.

Если еще осенью прошлого года доля покупателей вторички с кредитными средствами составляла приблизительно 35%, то сегодня она опустилась до 18%.

Существенное снижение спроса в "Твоей столице" отмечают и на новостройки.

"В ситуации роста цен и усложнения кредитования, все больше покупателей обращают внимание на пригородные новостройки, - заявила руководитель «Твоя столица – Новостройцентр» Наталья Жалова. – Разница в цене с Минскими квартирами порой бывает настолько значительной, что на стоимость квартиры в столице можно купить квартиру с отделкой в пригороде и вдобавок, автомобиль".

По мнению Натальи Жаловой, за последние 5 лет, отношение покупателей к пригородным новостройкам очень изменилось. Если раньше район военного городка в Уручье вызывал вопросы, то сейчас, благодаря хорошему транспортному сообщению, уже и Колодищи многими воспринимаются как окраина Минска, а не пригород. А благодаря развивающейся инфраструктуре, все больше покупателей обращает внимание не только на Прилуки, но и Фаниполь.

Впрочем, если обратиться к данным НКА, то видно снижение спроса на квартиры не только в Минске, но и в г.Фаниполь (с 38 в 1 кв. 2018 до 29 в 1кв. 2019 года), и в Колодищах (с 23 до 18), и в других пригородах. Иными словами, если спрос покупателей и переориентируется на пригород, то исключительно на новостройки, в то время как вторичный рынок жилья столичных пригородов, тоже проседает.