Тимошенко пошутила над «позвонившим» ей роботом с голосом Порошенко

Тимошенко пошутила над «позвонившим» ей роботом с голосом Порошенко8
- 19.04.2019, 10:06
- 1,224
В Украине робот с голосом действующего президента обзванивает избирателей и призывает голосовать за Порошенко.
Лидер партии "Батькивщина" и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала о поступившем звонке от робота с голосом действующего главы государства Петра Порошенко.
Об этом она написала на свой странице в "Фейсбуке".
"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него", - написала Тимошенко, опубликовав свое фото.