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Тимошенко пошутила над «позвонившим» ей роботом с голосом Порошенко

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  • 19.04.2019, 10:06
  • 1,224
Юлия Тимошенко

В Украине робот с голосом действующего президента обзванивает избирателей и призывает голосовать за Порошенко.

Лидер партии "Батькивщина" и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала о поступившем звонке от робота с голосом действующего главы государства Петра Порошенко.

Об этом она написала на свой странице в "Фейсбуке".

"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него", - написала Тимошенко, опубликовав свое фото.


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