США строят огромный флот беспилотных кораблей для сдерживания России 4 19.04.2019, 10:38

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Большой корабль-дрон будет служить и сенсором, и стрелком.

В ближайшие годы ВМС США планируют построить огромный роботизированный флот для борьбы против России и Китая. Об этом сообщает National Interest (перевод – newsader.com).

Как утверждается, до 2024 года будет потрачено четыре миллиарда долларов на строительство десяти больших беспилотных надводных кораблей и девяти больших беспилотных подводных лодок.

Крупные военные корабли с экипажами становятся все более уязвимы для российских и китайских ракет, считают американские военные.

Автономный флот позволит разработать новую тактику. Он более пригоден для выполнения специализированных миссий по сравнению с обычным многоцелевым судном, считает Брайан Кларк из Центра стратегических и бюджетных оценок.

Большой корабль-дрон "будет служить и сенсором, и стрелком", заявил журналистам контр-адмирал Рэнди Критс в марте 2019 года.

В настоящее время ВМС США рассматривают концепцию надводного корабля-робота длиной от 60 до 90 метров с водоизмещением в две тысячи тонн, что поставит эту машину в один ряд со стандартными корветами.

В то же время работа над подводными роботами-гигантами уже идет. Пентагон заключил с компанией Boeing контракт на разработку субмарины Orca, которая представляет собой полностью автономный сверхбольшой беспилотный подводный аппарат. Это будет дизель-электрическая подводная лодка весом в 50 тонн и дальностью хода до 12 тысяч километров. Данный беспилотник разрабатывался на платформе автономного необитаемого аппарата Echo Voyager – другого детища Boeing.

Orca предназначена для выполнения различных миссий, которые были ранее невозможны из-за небольших размеров подводных беспилотников. Основные агрегаты, механизмы и отсек полезной нагрузки подводной лодки будут модульной конструкции, что позволит подстраивать беспилотную субмарину под конкретные задачи и легко ее модернизировать.

По заявлению Военно-морского института США, Orca будет способна "уничтожать морские мины, подлодки, надводные корабли, вести радиоэлектронную борьбу". Беспилотник предполагается вооружить торпедами Mk46 и Mk48. Предполагается, что дрон сможет обнаруживать подводные лодки противника и передавать сведения о них авиации и кораблям.

В качестве командного судна, с которого будет осуществляться управление дронами, рассматривается новый ракетный фрегат, который еще предстоит разработать.

В настоящее время в составе ВМС США уже действует малое беспилотное судно – тримаран, предназначенный для поиска и сопровождения подводных лодок, прежде всего малошумных, таких как дизель-электрические. Речь идет о "Морском охотнике", который официально именуется ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel, то есть "беспилотный противолодочный аппарат слежения"). Испытания первого робота-охотника прошли успешно, и теперь ВМС США планируют заказать десять единиц. Водоизмещение "охотника" — 145 тонн, максимальная скорость – около 30 узлов. Первый образец не имеет на борту вооружения, однако в Пентагоне не исключают, что следующие дроны могут его получить. Их планируется оснащать их артиллерией, стрелковым, ракетным, лазерным оружием и комплексами радиоэлектронной борьбы.