Юный композитор из Барановичей пишет музыку, которая побеждает на международных кинофестивалях 19.04.2019, 10:45

Белорус стал первым музыкантом в своей семье.

Игорь Комар, который учится на 3-м курсе в Белорусской государственной академии музыки, рассказал Intex-press о своем творчестве, кумирах, об отношении к рэпу и о том, как игрушка помогла ему стать музыкантом.

Детство и начало творческого пути

Игорь Комар родился и вырос в Барановичах. Окончил 9 классов в СШ №17, там же получил среднее музыкальное образование по классу домра. Затем поступил в Барановичский музыкальный колледж и окончил его с красным дипломом.

– Я первый музыкант в семье. Мою любовь к музыке мама заметила еще в детстве, когда в гостях я с восторгом трогал и рассматривал детский синтезатор. Мама нашла у бабушки такой же и подарила мне. Я целыми днями сидел за инструментом и изучал его, – рассказывает музыкант.

В колледже на втором курсе Игорь начал сочинять небольшие произведения. Он боялся критики и публиковал их во «ВКонтакте» под псевдонимом Dastan Jackles. Многие люди стали писать, что музыка им понравилась, репостили мелодии.

– Для меня это был шок. Я не ожидал, что людям понравится музыка. Это дало мне стимул создавать мелодии под своим настоящим именем и фамилией, – рассказывает композитор. – Теперь я спокойно отношусь к критике: понимаю, что всем угодить невозможно. Могу прочитать, что обо мне пишут, и что-то взять на заметку. Но больше прислушиваюсь к преподавателям и семье – я им доверяю.

После публикаций в интернете люди стали приглашать Игоря играть в кафе. Поэт Михаил Федотовский попросил его написать музыкальное сопровождение для чтения своих стихов в Минске.

– После концерта, на котором выступал Михаил, ко мне подошли режиссер Егор Бяков и звукорежиссер Анастасия Семенова и предложили поработать над фильмом «Последний патрон». Я не мог поверить своему счастью, – вспоминает композитор.

Через неделю Игорю прислали сценарий, и он принялся за работу. Так он впервые написал музыку к фильму. «Последний патрон» в 2016 году на Международном открытом кинофестивале в Бангладеш победил в номинации «Лучший фильм региона» и стал фильмом-финалистом (ТОП-6) Международного кинофестиваля Waterspirit-2016 в Манчестере в номинации «Лучшая оригинальная музыка».

Некоторые ролики с музыкой Игоря на YouTube собрали по 300–500 тысяч просмотров.

Учеба в академии и достижения в музыке

После работы над фильмом «Последний патрон» Игорь понял, что хочет быть композитором:

– У меня была детская мечта поступить в Белорусскую государственную академию музыки. Но я и представить не мог, что буду писать музыку, планировал быть домристом. В первом семестре я понял, что уступаю по знаниям одногруппникам. Я не привык проигрывать, поэтому занимался по 12–16 часов в день и скоро стал учиться на одни десятки.

На первом курсе Игорь продолжил сотрудничество с режиссером Егором Бяковым и написал музыку к фильму «Успеть услышать тишину», который на 23-м Международном кинофестивале «Лістапад» стал дипломантом конкурса национальных киношкол и номинантом Национальной кинопремии Беларуси в 2018 году.

Кроме этого, в 2017 году в Астрахани Игорь стал победил в номинации «Студенты композиторских факультетов музыкальных вузов» на II-м Международном заочном конкурсе композиторов среди студентов, магистрантов и аспирантов разных специальностей музыкальных СУЗов и ВУЗов FRUCTUS TEMPORUM. Позже стал победителем композиторского конкурса Hearing Orpheus Today в 2018 году в Республике Мальта. Потом – обладателем специальной премии от французского издательства Chant du Monde» на 5 международном конкурсе молодых композиторов имени Н.Я. Мясковского, который проводился в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в Москве в 2018 году.

Успехи в учебе и победы в конкурсах помогли Игорю в 2018 году выиграть стажировку в Латвийской академии музыки. В этом же году Игоря пригласили во Дворец Независимости на Республиканский бал с участием Александра Лукашенко.

«Хочу быть профессионалом»

По словам Игоря, он постоянно работает над собой, старается не лениться и встает каждое утро со словами «я должен работать». У него все запланировано на неделю вперед. Хотя жить в таком темпе сложно, признается музыкант.

– Хочу быть профессионалом, поэтому много занимаюсь: провожу по 7–8 часов за инструментом. Музыку нельзя выучить, нельзя быть уверенным, что эти знания останутся навсегда. Если год не практиковаться, можно забыть все то, что учил 12 лет.

Однако, чтобы не допустить профессионального выгорания, летом композитор позволяет себе отдохнуть. Он на месяц-полтора отправляется в путешествие либо приезжает на отдых к родителям в Барановичи.

– В это время я забываю, что такое фортепиано, я до него даже не дотрагиваюсь. После таких перерывов у меня появляются свежие мысли и вдохновение. Я сажусь за инструмент и создаю что-то новое, – говорит Игорь.

Кумиры и отношение к современной музыке

Любимое собственное произведение композитора – «Сентиментальный вальс» для виолончели и фортепиано. Игорь написал его, когда учился на первом семестре в академии. В музыке вальса переданы все мысли и переживания композитора, связанные с поступлением.

Молодой музыкант является поклонником творчества Галины Гореловой, Дмитрия Смольского, группы «Обе Две», Олега Ходоско, Сергея Бельтюкова, Оулавюр Арнальдс, Кирилла Рихтера, Дастина О`Хэллоран, Петериса Васкс, Яниса Петрашкевича.

С солисткой группы «Обе Две» Екатериной Павловой Игорь общается на протяжении восьми лет. Познакомились они через интернет.

– Я увидел ее клип, и мне так понравилась музыка, что я не удержался и написал ей. Мы подружились, переписываемся, а иногда видимся, – рассказывает композитор.

Когда Игорь учился в колледже в Барановичах, на занятиях им рассказывали о белорусских композиторах. На одной из пар он узнал о Галине Гореловой и сразу полюбил ее романтическую музыку. Через пару лет, когда Комар поступил в академию, он стал ее студентом. Игорь этим очень гордится, ведь она до сих пор является его кумиром.

Кроме классики Игорю нравится слушать альтернативный рок и попсу: Rozhden, Nuteki, 30 seconds to Mars, Maroon 5, ZOLOTO. А вот к рэпу он относится негативно.

– Как-то друг позвал меня на концерт Oxxymiron в Минске. Меня хватило на десять минут. Я не выдержал, ушел с мероприятия и ждал товарища на улице.

Композитор считает, что классическая и современная музыка сегодня актуальна. По его словам, на концертах в Белорусской государственной академии музыки часто не хватает свободных мест, но зрители готовы даже стоя смотреть концерты.

Отношение к компьютерным технологиям

Недавно Игорь попробовал писать электронную музыку:

– Сначала я был в восторге от возможностей, которые предлагает компьютер. Но потом стал от них уставать: сложно выбрать необходимый тембр, пока все не попробуешь. Иногда нужного варианта программа может и не предложить.

Поэтому музыкант пока присматривается к компьютеру и относится к нему скептически: не хочет все время на нем работать, ведь есть большой соблазн бросить академическую музыку и перейти в электронную.

Современный композитор. Кто он?

Игорь признается, что композитора больше всего беспокоит не само выступление, а пауза, молчание зала сразу после исполненного произведения.

– Это длится 10–15 секунд, но музыканту кажется – целую вечность. В это время люди решают, понравилась им музыка или нет. Думаю, для композитора овации, которые звучат после такой паузы, важнее любых слов критиков.

О главном в жизни и работе. О мечтах

Молодой музыкант считает, что в жизни главное – семья и здоровье, а в творчестве – доверие людям, которые рядом: исполнителям и педагогам.

После окончания учебы Игорь Комар мечтает работать на «Беларусьфильме». Ему нравится писать музыку к фильмам, и он надеется, что однажды его заметят. Также он планирует окончить магистратуру и преподавать в Белорусской государственной академии музыки.