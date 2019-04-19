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Дональд Трамп снова выложил мем с «Игрой престолов»

  • 19.04.2019, 10:48
Дональд Трамп

Это не первая попытка президента США перевоплотиться в героя сериала.

Дональд Трамп выложил в твиттере картинку со словами: «Никакого сговора. Никакого воспрепятствования. Хейтерам и леворадикальным демократам: ИГРА ОКОНЧЕНА», пишет «Медуза».

Это случилось 18 марта во время пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра, который подводил итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в выборы президента США. Трампа обвиняли в сговоре с Россией и воспрепятствовании правосудию, но по результатам доклада все подозрения сняты.

Мем оформлен в стиле «Игры престолов». Это не первая попытка Трампа перевоплотиться в героя сериала. В прошлом году таким же образом он сообщил о введении санкций против Ирана. Тогда на изображении было написано «Санкции близко».


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