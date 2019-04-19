Как Беларусь теряет молочный рынок России 3 19.04.2019, 10:22

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Начало 2019 года также имеет отрицательную динамику.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси из-за роста количества ограничений в России вновь рекомендует отечественным молокопереработчикам диверсифицировать рынки сбыта, пишет «Завтра твоей страны».

На V-м Экспортном форуме «Беларусь молочная» в Минске начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов рассказал о тревожных прогнозах для главной экспортной отрасли Беларуси в текущем году.

«К сожалению, приходится констатировать, что по причине вводимых ограничений по итогам работы за 2018 год невыполнение объемов поставок молока и молокопродуктов из Беларуси в Россию составило 617 тыс. тонн в пересчете на молоко. Начало 2019 года также имеет отрицательную динамику», — сказал Алексей Богданов (цитируется по БелТА).

Указания властей на необходимость диверсификации экспорта молочных продуктов звучат на протяжении последних трех лет, в течение которых, воспользовавшись торговой войной России с США и Евросоюзом, Беларусь вышла в число крупнейших поставщиков «молочки» на российский рынок.

На основании данных Национального статистического комитета Беларуси, доля России в экспортных поставках молочных продуктов с 2015 по 2018 годы сократилась с 96,6% до 77,9%.

Если в 2015 году из всей суммы экспорта 1,73 млрд долларов, на Россию пришлось 1,672 млрд долларов, то в прошлом году при совокупном объеме поставок 2,013 млрд долларов – 1,568 млрд. долларов. Частично из-за вводимых российской стороной ограничений, частично – из-за переориентации поставок сливок сгущенных и сухих и сливочного масла. Если в 2015 году по этим важнейшим позициям молочного экспорта на российский рынок приходилось свыше 95%, то в 2018 году уже 50-60%.

В целом в молочном экспорте существенно выросли доли Казахстана и Кыргызстана. В прошлом году крупные партии сухого молока и сыров были отгружены в Китай, сливочного масла – в Турцию.

В 2015 году доля крупнейшего после России покупателя белорусской молочки Казахстана составляла всего 2,3%. В «нероссийскую пятерку» входили также Азербайджан (0,3%), Украина (0,2%), Молдова (0,12%) и Турция (0,11%).

В 2018 году Казахстан импортировал молочной продукции из Беларуси на сумму свыше 200 млн долларов, что составляет 10,5% от всех зарубежных поставок белорусских молокоперерабатывающих комбинатов. Доля Китая составила 3%, Кыргызстана — 2,9%, Украины — 1,4%, Турции — 0,7%, Азербайджана — 0,6%.