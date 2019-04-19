National Interest: В войне с Россией победят пехотинцы США 1 19.04.2019, 11:09

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Пехотинец несет львиную долю битвы от античных времен до современности.

В 2018 году Национальная оборонная стратегия США определила, что самая большая угроза для американской национальной безопасности исходит от России и Китая, пишет unian.net. Чтобы адекватно подготовить армию к потенциальному вооруженному конфликту с ними, были уже приняты определенные решения. В частности, бюджет США до 2020 года определяет приоритетность развития ядерного оружия, кибервозможностей, автономных систем и космических сил. И хотя эти инициативы очень важны, они недооценивают важность фундаментальной силы американской армии - пехоты. Об этом на страницах National Interest пишет полковник Морской пехоты США Мэтью Рейд, который также входит в Совет иностранных дел.

Он подчеркивает, что пехотинец несет львиную долю битвы от античных времен до современности. Конечно, ни один солдат в здравом уме не пойдет на войну без правильной поддержки включительно с артиллерией, авиацией, бронетехникой, а также без боевых инженеров и логистов. Но пехота исторически закладывала основу, вокруг которой строились более сложные вооруженные силы. В то время, как Россия и Китай продолжают наращивать геополитическое влияние, ставя под сомнение гегемонию США, пехота должна оставаться в центре внимания. Каким бы не был будущий конфликт: широкомасштабной мировой войной или преследованием повстанцев, - именно пехота с хорошей поддержкой будет той силой, которая разобьет врага в ближнем бою, закрепится на территориях и создаст условия для долговременной стабильности и управляемости.