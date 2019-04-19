В начале ежегодного послания Лукашенко «наехал» на Украину

В начале ежегодного послания Лукашенко «наехал» на Украину15
- 19.04.2019, 11:24
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Диктатор допустил резкое высказывание в адрес «южных соседей».
Сегодня диктатор выступает с «ежегодным посланием к народу и национальному собранию».
Выступление Лукашенко транслируют по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио.
Сайт Charter97.org публикует отдельные фрагменты из выступления диктатора.
В самом начале своего выступления Лукашенко допустил резкое высказывание в адрес Украины. «Мы добились успехов, в отличие от наших южных соседей», - заявил диктатор.
«Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. Мы заигрались в рынок и демократию в экономике. Плевать, что скажут там, главное, что скажет народ. Вы видите, к чему это приводит по соседству на юге», — отметил, намекая на ситуацию в Украине Лукашенко.