Почему Лукашенко запретил билборд «Выконвай хуткасны рэжым» 25 19.04.2019, 11:50

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Потому что русский человек неправильно поймет.

Сегодня диктатор выступает с «ежегодным посланием к народу и национальному собранию».

Сайт Charter97.org публикует отдельные фрагменты из выступления диктатора.

«Это как в языках. Замечаю: опять пошла эта языковая волна, — заявил Лукашенко. — Я же вас просил, не поднимайте это вопрос вообще! Он закрыт в Беларуси! У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский — русский! Русский, в который мы душу вложили! Люди гибли! Вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский. Что вы хотите потерять».

«Еду по дороге. Вывесили табло «Выконвай хуткасны рэжым». Понятно мне, что хотел сказать автор. Но едет русский человек или русскоязычный белорус: Выконвай… Хуткасны… Но понял, что „рэжым“. Неужели (думает) опять про диктатуру Лукашенко. Что вы хотели этим показать? 50 процентов населения (с запасом говорю) поймут, что требует дорожник или гаишник… Но остальные же не поймут! Пришлось вернуть название нормальное. Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко…», — рассказал диктатор.