Инвесторы Кремниевой долины вкладывают деньги в астрологию 3 19.04.2019, 12:24

Дело не в вере в астрологию, а в ее огромном финансовом потенциале.

Инвестиции в приложения-гороскопы — новый тренд среди венчурных инвесторов Кремниевой долины, пишет The New York Times. Дело не в вере в астрологию, а в ее огромном финансовом потенциале — всё больше молодых людей увлекается персональными прогнозами, пишет журнал «Нож».

Пока что рынок «астрологических услуг» до конца не изучен, но он не меньше, чем у приложений для медитации. Одно из таких недавно оценили в 1 млрд долларов.

Лидер среди гороскопов — приложение Co-Star. Оно позволяет составить персональную «натальную карту» и сравнить ее с картами своих друзей. В первом раунде инвестиций от венчурных фондов Maveron and a Libra и 14W проект привлек 5 млн долларов.

Конкурент Co-Star — приложение Sanctuary. Его называют «убером для гороскопов». За 19,99 доллара в месяц пользователь получает доступ к чату с астрологом и может задать ему любой вопрос. Этот проект оценили в 1,5 млн долларов. которому может задать любой вопрос, и персональный гороскоп.

Целевая аудитория таких приложений — миллениалы. Это поколение склонно к нарциссизму, а это очень выгодно для инвесторов. «Что может быть лучше приложения, которое каждый день рассказывает только про тебя?» — говорит предприниматель Дэвид Бирнбаум. Как Водолей он совершенно не верит в астрологию, но как бизнесмен понимает, сколько денег она может ему принести.

Гороскопы уже несколько лет переживают свой очередной расцвет — они идеально вписались в эпоху интернета. Журнал «Нож» уже писал о том, почему молодые вменяемые люди все чаще читают астрологические прогнозы.