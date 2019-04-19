Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину 7 19.04.2019, 12:26

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Эмбарго начнет действовать с 1 июня.

Россия ввела запрет на поставки в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил в четверг, 18 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает korrespondent.net.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - сказал премьер в ходе заседания правительства.

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. "Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - заявил российский премьер.

"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - отметил Медведев.

При этом он отметил, что с 1 июня Москва будет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", - отметил Медведев.

Таким образом, эмбарго теперь распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники электрические для напряжения более 1000В.

Еще одним постановлением под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей и так далее.