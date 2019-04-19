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Ну просто обозреватель спортивной газеты

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  • Виталий Цыганков
  • 19.04.2019, 12:35
  • 1,503

А мы сдуру думали, что он государственными делами занят.

Слушая Лукашенко, столько спортивных новостей узнаешь. Хоккей, лыжи, биатлон, тяжелая атлетика, гандбол, футбол. Ну просто обозреватель спортивной газеты.

Вот Лукашенко говорит, что смотрел матч молодежной сборной по хоккею. Есть же у человека "время и вдохновение". А то мы сдуру думали, что он государственными делами занят.

Кажется, своей должности президента Национального Олимпийского комитета Лукашенко отдает намного больше времени, чем посту "президента Беларуси". Ну не мучил бы себе так, ну точно.

Виталий Цыганков, "Фейсбук"


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